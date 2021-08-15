Когда нужно освящать яблоки в Яблочный спас?

Всем известный праздник с названием Яблочный спас всегда отмечается православными 19 августа. Но в церковном календаре в этот день осуществляется празднование двунадесятого праздника Преображения Господня. Традиция приносить яблоки на службу для освящения и дала название народному празднику.
Эта традиция появилась в ветхозаветные времена, когда люди на Востоке приносили излишки в храмы для выражения благодарности Господу за подаренный урожай.
Так и по сей день в храмы приносят яблоки для того, чтобы их освятить и иметь возможность угощать знакомых и родных благословенными на вкушение плодами. Считается, что до наступления Спаса яблоки есть нельзя, это можно делать только после того, как поблагодаришь Господа за урожай и освятишь плоды.
Помимо яблок в спасовые корзинки можно добавлять и другие фрукты и продукты, главное - запрещены продукты животного происхождения и алкоголь. поскольку идет Успенский пост. Кладут хлеб и соль, виноград, другие фрукты.
К освящению плодов и урожаев священники в белых одеждах приступают только по окончании праздничной службы. На площади перед храмами ставят столы и лавки для прихожан, где они составляют принесенные корзинки, затем священник выходит их храма, читает специальные молитвы и приступает к освящению, проходя мимо рядов с корзинками, окропляя их свято водой.
Узнать расписание литургии и начала чина освящения продуктов можно в ближайшем храме - в храмах составляется свое расписание. Желательно подойти на саму литургию, а если у вас нет такой возможности, то можно подойти к ее окончанию. Примерное время начала освящения - 11 часов утра.
Принято часть принесенного оставлять в храме для нуждающихся, а часть забирать с собой. Желательно в этот день разговляться именно освященным яблоком.