Ритуалы на замужество и счастливую семью на Голубую Луну в последнее полнолуние лета 22 августа 2021 года
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Ритуалы на замужество и счастливую семью на Голубую Луну в последнее полнолуние лета 22 августа 2021 года

7:20:178/15/2021Фото: piqsels
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22 августа грядет последнее полнолуние лета 2021 года. Астрономы называют явление этого дня «Голубой Луной» за счет необычного мистического цвета, которое будет у этого небесного тела.

букет, свадьба
В полнолуние можно загадывать себе любовь

Практически каждая девушка и женщина, начиная с юных лет, мечтает о роскошной свадьбе, где она будет в красивом белом платье, окруженная вниманием и заботой, словно принцесса. Но современные реалии – суровые. И найти сегодня достойного принца задача не из легких. По этой причине многим девушкам и женщинам ничего не остается, как глубоко и тяжко вздохнуть, уйти с головой в карьеру и лишь грезить о том, что им когда-то попадется нормальный мужчина.

Настолько ли все грустно и плохо в делах амурных 21 века, или есть какой-либо способ, чтобы стать счастливой. Некоторые обращаются к бабушкам, другие ходят по астрологам, кто-то предпочитает брать инициативу в свои руки, а можно сэкономить время, деньги и нервы и обратиться к старой-доброй Луне. Да-да, лунный календарь помогает не только садоводам и парикмахерам, но и тем, кто давно хочет найти свою вторую половину.

22 августа грядет последнее полнолуние лета 2021 года. Астрономы называют явление этого дня «Голубой Луной» за счет необычного мистического цвета, которое будет у этого небесного тела. Представительницам прекрасного пола выпадает огромный шанс совершить пару нехитрых действий в этот день, чтобы успешно выйти замуж и образовать счастливую ячейку общества – семью.

Для проведения обряда понадобятся: красная свеча, смоделированные из фольги два обручальных кольца, святая вода, красная нить, кусочек белой бумаги, уголек, красные чернила и перо (но можно заменить красной гелиевой ручкой). Зажгите свечу, налейте в блюдце святую воду и свяжите красной нитью между собой «обручальные кольца». Положите перед собой, а на бумаге напишите заговор (можно использовать любой по душе). Сверните бумажку в трубочку, тоже перевяжите и положите рядом со свечой, сосредоточившись на обряде. После всего сожгите бумагу, съешьте пепел и запейте его святой водой.

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