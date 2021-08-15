Мадонна держится за руки с 27-летним танцором Ахламаликом Уильямсом
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Мадонна держится за руки с 27-летним танцором Ахламаликом Уильямсом

8:00:008/15/2021Фото: dailymail.co.uk
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Мировая поп-дива, которая в понедельник отметит свое 63-летие, с 2019 года связана с 27-летним Ахламалик.

Мадонна и ее кавалер
Мадонна и ее кавалер Ахламалик Уильямс были замечены с тремя из ее шестерых детей в аэропорту имени Джона Кеннеди на этой неделе

Мадонна и ее кавалер Ахламалик Уильямс были замечены с тремя из ее шестерых детей в аэропорту имени Джона Кеннеди на этой неделе.

Мировая поп-дива, которая в понедельник отметит свое 63-летие, с 2019 года связана с Ахламалик, 27 лет, пишет dailymail.co.uk.

Во время ее последнего полета ее сопровождали восьмилетние дочери-близнецы Стелла и Эстер и еще одна дочь Мерси Джеймс, 15 лет.

Мадонну и Ахламалика можно было заметить, держась за руки и глядя друг другу в лицо, пока они гуляли по аэропорту.

У девушки были свои фирменные светлые волосы с косичками, которые добавили блеска своему повседневному ансамблю с множеством ожерелий.

Ранее на этой неделе она поздравила своего сына Рокко с 21-м днем ​​рождения, которого она делит со своим бывшим мужем Гаем Ричи.

«Мы были вместе во многих поездках по всему миру», - написала Мадонна в Instagram вместе со снимком, на котором она держала его в детстве.

Но величайшее путешествие, которое я совершил с тобой, находится в моем <сердце>. Люблю тебя до луны и обратно. Вечно и навсегда.'

Помимо биологического приветствия Рокко, Мадонна и Гай также удочерили своего 15-летнего сына Дэвида Банда из Малави.

На самом деле певица Express Yourself усыновила четверых своих детей - Дэвида Банды, Мерси Джеймс, Стеллу и Эстер - из одной страны.

Старший ребенок Мадонны - ее 24-летняя дочь Лурдес Леон, которую она делит со своим бывшим личным тренером Карлосом Леоном.

Споры вспыхнули, когда Мадонна и Гай удочерили Дэвида, отчасти из-за того, что отец маленького мальчика Йохан был еще жив.

Йохан публично поддержал усыновление в то время, сказав The Guardian: «Я заинтересован в том, чтобы у ребенка были лучшие шансы на здоровье и образование».

Он признался: «Это был трудный выбор, но когда казалось вероятным, что у Дэвида будет лучшая жизнь с новой семьей, я не мог сказать« нет ».

Тем не менее, как Мадонна вспоминала в интервью People несколько лет назад: «Все газеты писали, что я его похитил. В уме я думал: «Подожди минутку. Я пытаюсь спасти чью-то жизнь. Почему вы все на меня трахаетесь прямо сейчас? Я все делал по книге. Для меня это было очень плохим моментом. Я бы плакал, пока не заснул ».

Мадонна и Гай расстались к моменту усыновления Мерси - и звезда Дика Трейси заявила, что развод заставил малавийских чиновников усомниться в ее родительских способностях.

В конце концов, она отказалась от усыновления, направив свое дело в Верховный апелляционный суд Малави, но: «То, как со мной обращались - это сексистское поведение - было нелепо».

Отец Стеллы и Эстере дал интервью The Mail On Sunday в 2017 году, выразив шок от того откровения, которое у него отобрали навсегда.

«Мне с самого начала сказали, что Эстер и Стелла едут в дом богатой женщины за границу, что она даст им хорошее образование, а затем вернет их мне, чтобы они жили со мной и помогали всей моей семье», - сказал Адам Мвале.

Теперь вы говорите мне, что усыновление навсегда. Это не может быть правдой - я не хочу, чтобы это было правдой. Я их отец и всегда буду им».

Он утверждал: «Босс приюта сказал мне, что это будет прекрасный шанс для моих маленьких девочек, а также для их брата и сестер дома. Мне сказали согласиться со всем в суде. Я не верил, что больше никогда увижу своих девочек ».

Тогда 40-летний фермер, который жил в деревне Кайембе, сказал The Mail On Sunday: «Я стоял со своим зятем, который подписал со мной формы согласия, и мы просто продолжали верить, что Я всегда буду отцом близнецов, и они будут приходить ко мне домой».

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