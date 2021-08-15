Благоприятные даты на уборку и заготовку урожая в августе по лунному календарю в 2021 году
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Благоприятные даты на уборку и заготовку урожая в августе по лунному календарю в 2021 году

8:20:578/15/2021Фото: piqsels
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Доверяя лунному календарю, можно сразу сказать, что не стоит проводить вообще никаких работ 22 и 30 августа. Отдайте в этот день предпочтение ремонту домика или теплиц, уборке, починке забора или крыши.

урожай
Лучше собирать урожай в благоприятные для этого дни

Погода лета 2021 года точно женского пола. Ее настроения переменчивы буквально каждый день. Сегодня люди могут наслаждаться жарким солнышком и голубым небом без облачков, а завтра пойдет такой ливень, который подтопит некоторые районы в городе. Резкие перемены в погоде негативно сказываются не только на метеочувствительных людях и экономике страны, но и на дачниках, которые очень сильно беспокоятся за свой урожай и земельный участок.

Тем не менее погода уже более-менее стабилизировалась к осенней и пришла долгожданная пора сборки и заготовки урожая. Но «отлучать детей от матери» (плоды от земли/куста/дерева) тоже нужно уметь правильно. Может показаться, что вроде бы урожай созрел, но на самом деле ему не хватило пару дней до того, чтобы в полной мере набраться витаминов и полезных минералов. Или выработать защиту от неблагоприятных факторов во время хранения.

Скоординировать правильность действий, касающихся сбора и подготовки урожая в августе 2021 года, поможет лунный календарь. Фазы Луны имеют прямо действие на Землю – этот факт давно доказан учеными. Доверяя лунному календарю, можно сразу сказать, что не стоит проводить вообще никаких работ 22 и 30 августа. Отдайте в этот день предпочтение ремонту домика или теплиц, уборке, починке забора или крыши.

16-17 августа можно убирать урожай именно с целью его дальнейшей заготовки. А вот следующие два дня посвятите уборке урожая для длительного хранения. 20 и 21 августа собирают фрукты и лекарственные травы. 23 и 24 августа можно просто сделать общую чистку и удобрение участка. Заготовки и консервация в эти дни будут скоропортящимися. 25 и 26 августа готовят кормовое зерно и копают картошку.

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