Массовая драка с бутылками попала в Сеть: В побоище досталось и девушкам
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Массовая драка с бутылками попала в Сеть: В побоище досталось и девушкам

6:26:478/15/2021Фото: Pxfuel
0

Во время потасовки пострадали несколько человек, у девушек зафиксированы порезы от стеклянных бутылок. Очевидцы говорят, что сильно пахло газом.

Бутылки стали оружием в руках дерущихся в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в ночь на воскресенье произошла массовая драка, в которой принимали участие не менее 20 человек.

Потасовка произошла в районе торгового центра на улице 8 Марта. Очевидцы рассказывают, что во время драки сильно пахло газом и летали бутылки.

- Парни бьют девушек, люди дерутся бутылками, одного человека запинали сразу несколько, - сообщил очевидец.

Молодые люди были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Причина драки пока неизвестна. В побоище пострадали несколько человек, о драке стало известно от Е1.RU.

- У одного разбита челюсть, у другого все лицо в крови. Девочки изрезаны стеклянными бутылками, — поделился свидетель.

Вероятно, ночным происшествием заинтересуются правоохранительные органы.

Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
бутылкидракапорезы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Не успели задержать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Когда нужно освящать яблоки в Яблочный спас?
6:20:44 8/15/2021
Когда нужно освящать яблоки в Яблочный спас?
Президент Афганистана подал в отставку. Власть в стране переходит талибам
6:10:15 8/15/2021
Президент Афганистана подал в отставку. Власть в стране переходит талибам
Снова увеличился суточный прирост зараженных коронавирусом в России на 15 августа
5:59:32 8/15/2021
Снова увеличился суточный прирост зараженных коронавирусом в России на 15 августа
Подросток душил и резал 30-летнего знакомого в машине: Потерпевшему удалось сбежать в Новосибирской области
5:50:14 8/15/2021
Подросток душил и резал 30-летнего знакомого в машине: Потерпевшему удалось сбежать в Новосибирской области
Россия лидирует по смертям от коронавируса в Европе: дельта косит без разбору
5:43:34 8/15/2021
Россия лидирует по смертям от коронавируса в Европе: дельта косит без разбору
Кубань ушла под воду: Годовая норма осадков обрушилась за сутки на Краснодарский край
5:38:51 8/15/2021
Кубань ушла под воду: Годовая норма осадков обрушилась за сутки на Краснодарский край
Как нужно поминать пророков Аллаха в День Ашура 2021: Что нужно приготовить?
5:20:19 8/15/2021
Как нужно поминать пророков Аллаха в День Ашура 2021: Что нужно приготовить?
БердскКотельную без персонала вместо частной ТГК-1 построит Бердск за год
5:15:15 8/15/2021
Котельную без персонала вместо частной ТГК-1 построит Бердск за год
Эпичную кинохронику Новониколаевска 1919 года нашли в Нидерландах. Смотрите видео старого Новосибирска
4:42:21 8/15/2021
Эпичную кинохронику Новониколаевска 1919 года нашли в Нидерландах. Смотрите видео старого Новосибирска
Радиоактивного сына запретили нянчить матери: Малышу осталось жить недолго
4:30:22 8/15/2021
Радиоактивного сына запретили нянчить матери: Малышу осталось жить недолго