Массовая драка с бутылками попала в Сеть: В побоище досталось и девушкам

В Екатеринбурге в ночь на воскресенье произошла массовая драка, в которой принимали участие не менее 20 человек.
Потасовка произошла в районе торгового центра на улице 8 Марта. Очевидцы рассказывают, что во время драки сильно пахло газом и летали бутылки.
- Парни бьют девушек, люди дерутся бутылками, одного человека запинали сразу несколько, - сообщил очевидец.
Молодые люди были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Причина драки пока неизвестна. В побоище пострадали несколько человек, о драке стало известно от Е1.RU.
- У одного разбита челюсть, у другого все лицо в крови. Девочки изрезаны стеклянными бутылками, — поделился свидетель.
Вероятно, ночным происшествием заинтересуются правоохранительные органы.