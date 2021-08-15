Lamborghini Countach возродился гибридом V12 стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов - все 112 экземпляров проданы

Культовый суперкар Lamborghini восьмидесятых, Countach, был возрожден к 2021 году с современной интерпретацией знаменитой клиновидной формы и гибридного силового агрегата, выдающего огромные 803 л.с, пишет dailymail.co.uk.
Новый Countach LPI 800-4 был представлен на Monterey Car Week в Пеббл-Бич, штат Калифорния, и представляет собой футуристическую дань уважения оригинальному автомобилю, который впервые увидел свет - в концептуальной форме - 50 лет назад.
Он оснащен той же гибридной системой, что и ограниченный выпуск гиперкара Sián итальянского автопроизводителя, использующий 6,5-литровый двигатель V12 и технологию суперконденсатора для повышения производительности и эффективности.
Потрясающий двухместный автомобиль в стиле ретро разгоняется до 100 км / ч за 2,8 секунды и развивает максимальную скорость 221 км / ч. Цены начинаются примерно от 2 миллионов фунтов стерлингов.
Всего 112 экземпляров будут построены на заводе итальянской марки Sant'Agata Bolognese.
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Lamborghini уже несколько недель скрывает подробности о совершенно новом Countach существующим клиентам через свое эксклюзивное приложение - и все 112 были раскуплены энтузиастами, отчаявшимися заполучить возвращающуюся легенду.
Его полное название - LPI 800-4 - указывает на невероятные показатели производительности нового Countach.
«LPI» - это сокращение от «Longitudinale Posteriore Ibrido», что в переводе означает наличие продольно установленного двигателя, расположенного посередине - хотя и ближе к задней - автомобиля с гибридной системой. Цифра «800» указывает на то, что он имеет мощность свыше 800 л.с., а цифра «4» указывает на то, что это полноприводный автомобиль.
Lamborghini заявляет, что новый автомобиль с ограниченным тиражом «отдает дань уважения культовому статусу Countach как революционера в области дизайна и технологий, воссозданного для 21 века».
Это будет один из последних высокопроизводительных дорожных автомобилей, выпущенных брендом с монументальным двигателем V12, а также последний, в котором будет использоваться технология суперконденсаторов.
Это уникально по сравнению с традиционным гибридным автомобилем с дополнительной батареей, в котором суперконденсатор действует как электрический компонент, который накапливает энергию, которая может дать толчок производительности уже ошеломляюще мощному суперкару.
Бензиновый двигатель V12 выдает в общей сложности 769 л.с., в то время как 48-вольтовый электродвигатель, обеспечивающий мощность от суперконденсатора, добавляет еще 34 л.с. к уравнению.
Это не только приводит к разгону с нуля до 62 миль в час менее чем за три секунды, но и разгоняется до 124 миль в час за 8,6 секунды и продолжает ускоряться сверх магической отметки в 200 миль в час.
Автомобиль оснащен монококовым шасси, а все панели кузова изготовлены из углеродного волокна для снижения веса и сохранения такой же жесткости на скручивание. Lamborghini заявляет, что весит 1595 кг в сухом виде.
Команда инженеров, разработавшая оригинальный Countach, усовершенствовала новаторский технический подход Lamborghini, предложив неожиданные инновации и лучшие характеристики, доступные в серийном автомобиле », - объясняет технический директор Lamborghini Маурицио Реджиани.
«Этот дух по сути является движущей силой исследований и разработок Lamborghini, результатом чего стала новаторская гибридная технология в LPI 800-4, а также эмоциональное вождение и высочайшая производительность, ожидаемые от флагманского Lamborghini с двигателем V12».
Дизайн, вдохновленный оригинальным Countach
Что касается дизайна, Lamborghini заявляет, что LPI 800-4 «мгновенно узнаваем как продвинутый потомок поколений Countach» и «свидетельствует о неизменном влиянии оригинального дизайна Countach, который стал плакатом 1980-х годов и символом автомобилестроения. и образ жизни ультра-крутой ».
Отличительный клиновидный силуэт Countach с прямыми линиями, идущими спереди назад, был имитирован на современной раме Lamborghini, и дизайнерам было поручено включить как можно больше острых углов и плоских граней, чтобы отдать дань уважения оригиналу.
Важно отметить, что в нем сохранились знаменитые ножничные дверцы, которые впервые были представлены на Countach и на протяжении веков стали визитной карточкой всех Lambo с двигателем V12.
В то время как ряд более экстремальных - крылатых - версий первоначального Countach были выпущены за 16 лет производства и стали пин-апом поколения, новая модель - дань уважения концепции LP500, представленной на Женевском автосалоне. Выставка 1971 года и первые образцы, которые последовали, когда модель, готовая к заказу, была построена с 1974 года.
Он сохраняет характерную циферблат Countach и плоский капот.
Боссы говорят, что новый автомобиль вдохновлен версией Quattrovalvole с выразительными линиями на капоте, низкой прямоугольной решеткой радиатора и фарами, а также колесными арками с их шестиугольным мотивом. Резкий наклон стеклянного кожуха двигателя, выполненного в стиле «теплицы», напоминает прямые линии оригинального Countach.
Как и в загадочном оригинале, у него есть воздухозаборники в плечах автомобиля, треугольные вырезы в дверях и «жабры» Countach, которые являются синонимом дизайна оригинала, на задней части окон.
«Характерные линии Periscopio, проходящие через крышу к задней части автомобиля, особенно отчетливые, если смотреть сверху, кажутся плывущими к задней части автомобиля», - объясняют руководители дизайна.
Задняя часть Countach LPI 800-4 также узнаваема как дань уважения любимому дизайну спальни восьмидесятых, хотя и не так закончена, как оригинальный дизайн.
Он сохраняет верхнюю крышку двигателя от оригинала, а также повторяет решетчатую панель, но в современной интерпретации с использованием ступенчатого дизайна стекла.
Задний бампер имеет более низкую, гладкую линию, а тема «шестиугольника» также переходит в трехсекционные задние фонари.
LPI 800-4 оснащен четырьмя прочными выхлопными трубами семейства Countach, соединенными с задним диффузором из углеродного волокна.
Он использует 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние колеса с дизайном, вдохновленным суперкарами восьмидесятых, хотя на этот раз он оснащен углеродно-керамическими тормозными дисками и супер-липкими шинами Pirelli P Zero Corsa.
112 владельцев эксклюзивной ограниченной серии Countach LPI 800-4 могут выбирать из целого ряда вариантов окраски кузова, в основном однотонных, таких как культовый Impact White, Giallo и Verde Medio.
К этим вариантам присоединяются более современные новые цвета, включая серый, фиолетовый и синий.
Столь же много вариантов для интерьера, в салоне также есть эксклюзивный 8,4-дюймовый центральный сенсорный экран HDMI и огромная цифровая приборная панель с высоким разрешением.
Он также включает уникальную кнопку под названием «Стиль» или «Дизайн». При нажатии он загружает документированную историю философии дизайна Countach для своей привилегированной аудитории.
«Countach - один из самых значительных и захватывающих автомобилей в истории автомобилестроения»
Представляя автомобиль в Калифорнии, президент и главный исполнительный директор компании Стефан Винкельманн сказал: «Countach LPI 800-4 - это фантастический автомобиль того времени, как и его предшественник.
«Countach, одна из самых важных автомобильных икон, воплощает не только дизайнерские и инженерные принципы Lamborghini, но и нашу философию переосмысления границ, достижения неожиданного и экстраординарного и, что наиболее важно,« вещи мечты ».
Countach LPI 800-4 отдает дань уважения наследию Lamborghini, но не ретроспективно: он представляет, как культовый Countach 70-х и 80-х годов мог бы превратиться в элитную супер-спортивную модель этого десятилетия.
«Он поддерживает традицию Lamborghini смотреть вперед, исследовать новые возможности дизайна и технологий, отмечая при этом ДНК нашего бренда. Это Lamborghini, который от природы выражает непреходящую и эмоциональную мощь марки: всегда вдохновляет и волнует, когда мы видим, слышим и, прежде всего, драйв ».
Признанный одним из величайших суперкаров всех времен, клиновидный дизайн Countach, написанный Марчелло Гандини, и ножничные двери сильно отличались от оригинальной высокопроизводительной модели Lamborghini, Miura.
Его двигатель V12 также стал легендой в автомобильном мире - он установлен продольно в задней части, чтобы обеспечить дополнительное пространство для кабины.
Оригинал также мог похвастаться боковыми радиаторами от Формулы-1, обращенной вперед коробкой передач и технологией трубчатой рамы, ранее не применявшейся в дорожных автомобилях.
В общей сложности с 1974 года до окончания производства в 1990 году было построено менее 2000 экземпляров, когда на смену ему пришел столь же обожаемый и безумный Diablo.
Countach был первым Lamborghini, который не ассоциировался со знаменитыми быками и корридами. Название произошло от слова «contacc», восклицания изумления на пьемонтском языке. Diablo - в переводе на Devil - последовал их примеру.
«Countach - один из самых значительных и захватывающих автомобилей в истории автомобилестроения, а также наследие Lamborghini», - пояснил Митя Боркерт, руководитель отдела дизайна Lamborghini.
«Проект Countach LPI 800-4 - это ни с чем не сравнимая дизайнерская возможность: взять такой важный автомобиль и продолжить его эволюцию в новую эру - это уникальная привилегия.
«Countach был провокационным и поляризующим, он заставлял людей улыбаться и пристально смотреть, но его печально известная узнаваемость демонстрирует чистоту наследия его дизайна: Countach LPI 800-4 поднимает эту четкость на новый уровень, отмеченный эксклюзивной ограниченной серией. место в истории автомобилестроения ».
Тем, кому повезло - и достаточно богато - чтобы запечатлеть свое имя на одном из 112 производимых автомобилей, придется заплатить чуть более 2 миллионов евро (примерно 1,7 миллиона фунтов стерлингов). С учетом НДС и других сборов, по словам представителей Lamborghini, это будет около 2 миллионов фунтов стерлингов для клиентов в Великобритании.
Покупатели по всему миру начнут поставки с первого квартала 2022 года. Удачи!
Countach назван самым популярным автомобилем с плакатом в Великобритании
Недавний опрос, проведенный Британским автосалоном в последние недели, назвал Countach самым популярным в стране автомобилем в стиле пин-ап всех времен.
Lambo в форме клина был самым популярным постером среди подписчиков шоу в Facebook: более 700 заправщиков проголосовали за двигатели, которые в то или иное время украшали их стены.
Его активно преследовали Ferrari Testarossa и Porsche 959, которые в восьмидесятых годах конкурировали с Countach.
Также в десятку лучших вошли Porsche 911, Ferrari F40 и Lamborghini Diablo.
За ними последовали фавориты из США с Chevrolet Corvette и Dodge Viper, опередившие Ferrari 308 и Ford Sierra Cosworth.
Были и необычные респонденты. Один из фанатов шоу утверждал, что на стене его спальни висел MG Maestro, у другого был Fiat Uno 55S, а для одного респондента почетное место занял грузовик Leyland Roadrunner.
Комментируя результаты опроса, исполнительный директор Британского автосалона Энди Энтвистл сказал: «Конечно, это было немного весело, но похоже, что примерно у каждого пятого автолюбителя над кроватью был установлен Countach Blu-Tacked. , и именно эта любовь к автомобилям действительно движет страстью, стоящей за Британским автосалоном.
«Это также вызывает воспоминания об автомобилях на выставке, так как наряду с залами блестящего нового металла у нас есть классика и суперкары. Но я не уверен, что мы сможем поднять грузовик Лейланд.
Британский автосалон будет проходить с 19 по 22 августа, билеты уже в продаже по цене 18,50 фунтов стерлингов каждый или 37 фунтов стерлингов для семьи из четырех человек.