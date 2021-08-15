Японский ритуал на деньги и успех
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Японский ритуал на деньги и успех

9:20:158/15/2021Фото: piqsels
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Известно, что Япония именно та страна, где появляются первее всех передовые разработки и результаты исследований. Поэтому нет оснований для того, чтобы не доверять этим умным и ловким людям.

кошка
Делать это нужно в первый день на растущую Луну

Многие люди мечтают о том, чтобы в их доме всегда был достаток, они и их семья никогда ни в чем не нуждалась. Но у некоторых нет понимания, что деньги не падают с небес. Их нужно уметь зарабатывать и привлекать в свою жизнь. Деньги любят не только счет, но и бережное, правильное отношение к ним.

В первую очередь, поймите и примите для себя, что деньги – это энергия, это – ресурс. Когда человек отдает деньги, он получает что-либо вдвойне: товар или услугу и эмоции от приобретения.

Тем не менее, несмотря на то что люди живут в век информационных технологий, где, казалось бы, нет места магии и необъясним чудесам, есть свои хитрости по привлечению денег в жизнь. Существует несколько различных практик, которые действительно работают и пользуются широким спросом у японцев.

Известно, что Япония именно та страна, где появляются первее всех передовые разработки и результаты исследований. Поэтому нет оснований для того, чтобы не доверять этим умным и ловким людям.

«Наверное, для совершения этого ритуала понадобится лотос или цветки опавшей сакуры», - подумают некоторые из читателей. Но очень удивятся, когда узнают, что ингредиент для увеличения финансовой подушки хранится практически у каждой хозяйки на кухне.

Речь идет про мускатный орех! Загвоздка лишь заключается в том, что из сухой смеси необходимо добыть маслянистую жидкость, которую можно получить путем влияния высокой температуры на «приправу». Полученной жидкостью смазывайте все купюры, которые лежат в кошельке. Делать это нужно в первый день на растущую Луну.

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