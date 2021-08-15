Правда ли нужно есть орехи в Ореховый спас?
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Правда ли нужно есть орехи в Ореховый спас?

10:20:598/15/2021Фото: piqsels
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Женщинам рекомендуется молиться на икону Божьей Матери, чтобы у них легко проходила беременность и было молоко для кормления.

орехи
«Ореховым» Спас прозвали за то, что раньше на Руси к этому дню поспевал обильный ореховый урожай

29 августа у всех верующих православных граждан проходит третий по счету Спас – ореховый. Сам праздник посвящен перенесению нерукотворного образа Иисуса Христа в Константинополь. Из исторический сведений о религии известно, что православие зародилось как раз-таки в этом городе, а затем было распространено на землю русскую князем Владимиром. Этот праздник является не совсем официальным согласно Библии, поэтому отмечают его по желанию, без соблюдения каких-либо табу.

Традиции Третьего Спаса заключаются в выпекании хлеба из свежесобранного зерна и торговле художественными произведениями искусства. Казалось бы, где между этими двумя разными вещами связь с религией? Ответ лежит на поверхности. Продажа полотен и холстов касается напрямую образа Христа. Так отдают почтение Святому. А свежая выпечка символизирует вечность жизни Иисуса.

В этот день принято молиться о здравии, успешном выздоровлении, избавлении от тяжелых недугов. Женщинам рекомендуется молиться на икону Божьей Матери, чтобы у них легко проходила беременность и было молоко для кормления. Также, икона покровительствует тем, у кого возникли сложности в семейных взаимоотношениях. На Третий Спас освящают колодцы и водные источники.

Что касается названия праздника, то «ореховым» Спас прозвали за то, что раньше на Руси к этому дню поспевал обильный ореховый урожай. Причем, природой были заложены интересные особенности: если орехов было много, то зерновых культур мало и, наоборот. Нужно ли есть орехи на Третий Спас – дело каждого. Но если на земельном участке были выращены ореховые плоды, то их непременно стоит заготовить на зиму.

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