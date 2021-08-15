Варенье из черники: быстро и на долгое хранение
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Варенье из черники: быстро и на долгое хранение

11:20:448/15/2021Фото: piqsels
0

Черника имеет свойство портиться, если ее не заморозить. Остается только единственный вариант, как законсервировать чернику в первоначальном виде – сварить из нее вкусное варенье!

черника
Варенье из черники делается быстро и легко

Глаза – зеркало души человека. А для того, чтобы это зеркало было чистым и могло в полной мере отражало картину мира, оно должно быть целым и прозрачным. Одной из профилактических мер сохранения зрения на долгие годы является регулярное употребление в рационе питания ягод черники. К сожалению, современный человек редко располагает возможностью отправиться в лес для сбора этого полезного плода, а продукт, который продается в магазине стоит дорого и не всегда соответствует качеству.

Выходом из ситуации станет покупка черники у милых бабушек на рынке. Они-то точно знают, где, когда и как правильно собрать эту ягоду, чтобы она сохранила все свои полезные свойства и долго оставалась свежей. Однако, как и любая другая ягода, черника имеет свойство портиться, если ее не заморозить. Остается только единственный вариант, как законсервировать чернику в первоначальном виде – сварить из нее вкусное варенье!

Варенье из черники делается быстро и легко. Это значит, что с данной задачей сможет управиться любая хозяйка, даже самая молодая и неопытная. Такой десерт можно есть в любое время года, как с чаем, так и с кофе. Или нафаршировать им блинчики, или обмакнуть сырник на завтрак или ужин. Остается только узнать, как же сварить варенье из черники. Всего пять минут, и незамысловатый десерт готов! Возьмите ягоды черники, хорошо промойте их проточной водой и замочите в холодной воде. Так ягоды напитают больше сока перед варкой. Затем еще раз промойте и дайте лишней воде стечь.

Через 5-10 минут можно приступать к приготовлению. Промытую чернику кладут в кастрюлю, где она будет вариться, и засыпают сахаром в пропорции 1:2. Оставьте плоды в таком виде на один-два часа. После этого доведите полученную консистенцию до кипения, медленно помешивая ложкой в процессе варки. Когда варенье закипит, убавьте огонь и варите продукт еще в течение пяти минут. Горячее варенье разливают по предварительно стерилизованным банкам и закатывают крышкой. Банку необходимо перевернуть вверх дном и укутать теплым пледом, одеялом или старой кофтой/курткой. Дайте варенью полностью остыть. Варенье из черники готово к употреблению! Приятного аппетита!

Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Зеленский резко ответил на слова Лукашенко об Украине
В Питере вор умер сразу после шлепка по ягодице
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Умершая девочка «ожила» перед своей кремацией
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Мать отбивала дочь от разъяренной птицы и не спасла
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
дачарецептвареньечерника
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы любите черничное варенье?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Варенье из черники: быстро и на долгое хранение
11:20:44 8/15/2021
Варенье из черники: быстро и на долгое хранение
Правда ли нужно есть орехи в Ореховый спас?
10:20:59 8/15/2021
Правда ли нужно есть орехи в Ореховый спас?
Японский ритуал на деньги и успех
9:20:15 8/15/2021
Японский ритуал на деньги и успех
Lamborghini Countach возродился гибридом V12 стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов - все 112 экземпляров проданы
8:31:25 8/15/2021
Lamborghini Countach возродился гибридом V12 стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов - все 112 экземпляров проданы
Благоприятные даты на уборку и заготовку урожая в августе по лунному календарю в 2021 году
8:20:57 8/15/2021
Благоприятные даты на уборку и заготовку урожая в августе по лунному календарю в 2021 году
Мадонна держится за руки с 27-летним танцором Ахламаликом Уильямсом
8:00:00 8/15/2021
Мадонна держится за руки с 27-летним танцором Ахламаликом Уильямсом
Ручной рельсотрон с электромагнитами для стрельбы со скоростью 200 футов в секунду уже в продаже в США
7:30:16 8/15/2021
Ручной рельсотрон с электромагнитами для стрельбы со скоростью 200 футов в секунду уже в продаже в США
Ритуалы на замужество и счастливую семью на Голубую Луну в последнее полнолуние лета 22 августа 2021 года
7:20:17 8/15/2021
Ритуалы на замужество и счастливую семью на Голубую Луну в последнее полнолуние лета 22 августа 2021 года
Съемки "Властелина колец" перенесли из Новой Зеландии в Великобританию
7:00:06 8/15/2021
Съемки "Властелина колец" перенесли из Новой Зеландии в Великобританию
Массовая драка с бутылками попала в Сеть: В побоище досталось и девушкам
6:26:47 8/15/2021
Массовая драка с бутылками попала в Сеть: В побоище досталось и девушкам