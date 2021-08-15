Варенье из черники: быстро и на долгое хранение

Глаза – зеркало души человека. А для того, чтобы это зеркало было чистым и могло в полной мере отражало картину мира, оно должно быть целым и прозрачным. Одной из профилактических мер сохранения зрения на долгие годы является регулярное употребление в рационе питания ягод черники. К сожалению, современный человек редко располагает возможностью отправиться в лес для сбора этого полезного плода, а продукт, который продается в магазине стоит дорого и не всегда соответствует качеству.
Выходом из ситуации станет покупка черники у милых бабушек на рынке. Они-то точно знают, где, когда и как правильно собрать эту ягоду, чтобы она сохранила все свои полезные свойства и долго оставалась свежей. Однако, как и любая другая ягода, черника имеет свойство портиться, если ее не заморозить. Остается только единственный вариант, как законсервировать чернику в первоначальном виде – сварить из нее вкусное варенье!
Варенье из черники делается быстро и легко. Это значит, что с данной задачей сможет управиться любая хозяйка, даже самая молодая и неопытная. Такой десерт можно есть в любое время года, как с чаем, так и с кофе. Или нафаршировать им блинчики, или обмакнуть сырник на завтрак или ужин. Остается только узнать, как же сварить варенье из черники. Всего пять минут, и незамысловатый десерт готов! Возьмите ягоды черники, хорошо промойте их проточной водой и замочите в холодной воде. Так ягоды напитают больше сока перед варкой. Затем еще раз промойте и дайте лишней воде стечь.
Через 5-10 минут можно приступать к приготовлению. Промытую чернику кладут в кастрюлю, где она будет вариться, и засыпают сахаром в пропорции 1:2. Оставьте плоды в таком виде на один-два часа. После этого доведите полученную консистенцию до кипения, медленно помешивая ложкой в процессе варки. Когда варенье закипит, убавьте огонь и варите продукт еще в течение пяти минут. Горячее варенье разливают по предварительно стерилизованным банкам и закатывают крышкой. Банку необходимо перевернуть вверх дном и укутать теплым пледом, одеялом или старой кофтой/курткой. Дайте варенью полностью остыть. Варенье из черники готово к употреблению! Приятного аппетита!