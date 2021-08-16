Лучшие растения для сада, не требующими особого ухода, назвал эксперт

Эксперт по садоводству поделился лучшими растениями для сада, не требующего особого ухода. Профессионал растений также объяснил, какие растения и методы вам следует «избегать как чума».
Управляющий директор Hopes Grove Nurseries Моррис Хэнкинсон поделился своими советами по поводу лучших растений для садов, не требующих особого ухода . Питомник Hopes Grove Nurseries был основан 27 лет назад и выращивает около миллиона живых изгородей - их специализация - на 50 акрах земли в Тентердене, Кент. Питомник также поставляет свежие растения тысячам клиентов по всей Великобритании, и за последний год они увидели рекордное количество людей, покупающих у них, пишет express.co.uk.
Моррис сказал, что «первое, что должен сделать британский садовник, - это решить, сколько времени он может посвятить своему саду.
Он продолжил: «Как только вы определитесь, есть ли у вас 20 минут в неделю или час в неделю, вы можете работать в обратном направлении, и это повлияет на то, как вы проектируете свой сад и как вы его разбиваете.
«Найдите время, чтобы подумать и немного изучить, и постарайтесь сохранить выбранные вами растения и виды, которые не имеют особых потребностей в уходе, обрезке и тому подобном. ”
Тем не менее, Моррис сказал, что садоводы также должны стараться держаться подальше от определенных растений, если вы планируете иметь сад, не требующий особого ухода.
Держитесь подальше от определенных растений
Даже если сейчас они кажутся хорошим выбором, некоторые растения, такие как глициния, могут создать большую проблему в будущем.
Моррис объяснил: «С другой стороны, пример растения, которое не подходит для садоводства с низкими эксплуатационными расходами, - это глициния, которую нужно обрезать после того, как она зацветет и вырастет до шести бутонов.
«После того, как вы его подстригли, он должен находиться на солнце в определенном месте.
«Осенью у вас должно получиться от шести бутонов до трех, чтобы получить лучшее цветение.
«Это действительно не соответствует назначению, поэтому, хотя они очень популярны, я бы посоветовал не сажать глицинии, и есть много других подобных растений, которые требуют особого ухода. Избегайте их, как чумы ».
Вместо этого Моррис рекомендовал выбирать виды клематисов, которые цветут в одно и то же время и требуют только «отрубки конского хвоста».
Эксперт по садоводству сказал, что это «гораздо более простой выбор», на него все еще приятно смотреть.
«Есть много альтернатив большинству видов растений», - добавил он.
Выбирайте вечнозеленые растения
Если вам нужен аккуратный, но не требующий особого ухода сад круглый год, тогда вам нужно будет выбрать много вечнозеленых растений.
Вечнозеленые растения, которые остаются зелеными в течение всего года, имеют опрятную листву и не нуждаются в особом уходе и внимании.
Моррис также сказал, что если вы выберете вечнозеленые растения, в определенное время года у вас не будет промежутков в кроватях.
Он добавил: «Вы не будете беспокоиться о необходимости сажать больше.
«Они вроде как делают это за тебя».
Выберите подходящий размер
Еще один совет от Морриса - выбирать растения подходящего размера для вашего участка.
«Таким образом, вы не будете постоянно их рубить и работать на себя», - сказал он.
Живые изгороди
Посадка живой изгороди - отличный способ добавить уединения и листвы вашему саду, не требующему особого ухода, без необходимости уделять много внимания и ухода вашим новым растениям.
Моррис сказал: «Если у вас есть живые изгороди или вы сажаете живую изгородь, выберите одну из них небольшого размера, оставьте ее скромного размера и выберите вид, который имеет легкую в использовании скорость роста.
«Тогда вам нужно будет обрезать его только один раз в год».
Эксперт по садоводству рекомендовал тис или фуксию, а не бирючину.
Завод меньше
Моррис сказал, что при посадке сажайте растения поменьше, а не побольше.
Садоводы могут сажать полувзрослые растения, которые могут хорошо выглядеть, но нуждаются в большем поливе.
Он объяснил: «Вы можете получить настоящее удовольствие, сажая полувзрослые растения, и думать, что« вот и сад готов ».
«Но им нужно гораздо больше полива, гораздо больше заботы и большего количества столбов, чтобы их не унес ветер.
«Если вы начнете с меньших - типичного размера садового центра - в двух- или трехлитровых горшках. Это происходит намного быстрее, и в будущем им потребуется меньше полива ».
Сажать кустарники, деревья, многолетние и хвойные растения.
Также садовод не рекомендовал сажать «нежные подстилки».
Растение с «коротким сроком хранения» нужно будет вынуть, а на его место позже поставить что-нибудь другое.
Моррис добавил: «Всегда выбирайте долговечные вещи. Они принесут вам больше прибыли в саду.
Не сажайте в контейнерах или подвесных корзинах.
«Избегайте садоводства из контейнеров, как чумы», - продолжил он.
«Им нужно поливать больше - каждый день, когда жарко.
«Кладите их в землю и не держите подвесных корзин.
«Вместо этого поставьте на стену вечнозеленые или поздноцветущие клематисы».
Рекомендации по выращиванию растений для садоводства, не требующие особого ухода от Морриса Хэнкинсона:
Хеджирование растений
Чойся (мексиканский апельсиновый цвет)
Моррис сказал: «Великолепный вечнозеленый кустарник или живая изгородь - аккуратная вечнозеленая листва и привлекательные цветы, действительно низкие эксплуатационные расходы и пригодны для использования во многих различных стилях садоводства».
Вечнозеленый бересклет
Моррис сказал: «Всегда выглядите опрятно, и у многих тоже есть разноцветная листва. Подходят в качестве живых изгородей, кустарников и даже как почвопокровные растения, любят солнце или тень ».
Griselinia littoralis (новозеландская бирючина)
Моррис сказал: «Прекрасная яблочно-зеленая листва, которая ловит свет и выглядит безупречно круглый год. Требуется только одна обрезка в год ».
Харди Фуксия
Моррис сказал: «Как только эти выносливые типы встанут на ноги, они действительно смогут процветать благодаря пренебрежению… и по-прежнему прекрасно выглядеть в течение длительного периода цветения!»
Питтоспорум
Моррис сказал: «Вечнозеленая листва, за которую ваша тетя, занимающаяся композицией цветов, полюбит вас.
«Требуется небольшое обслуживание, но он отлично выглядит круглый год. Кустарники, живые изгороди или даже почвенный покров, если вы посадите Tom Thumb или Golf Ball ».
Rugosa Roses
Моррис сказал: «Ароматные цветы почти все лето. Очень просто, требуется очень мало ухода».
Симфорикарпос ( Снежная ягода )
Моррис сказал: «Подойдет для самых негостеприимных берегов и тенистых мест.
«Имеет ли летние цветы, которые любят все виды насекомых-опылителей, яркие ягоды и практически не требует ухода».
Туя
Моррис сказал: «Растет очень похоже на Leylandii, обеспечивая такое же вечнозеленое уединение, но для поддержания формы требуется всего одна обрезка в год.
«Если вы позволите этому немного выйти из-под контроля, растения можно будет вырезать из старой древесины, и они все равно будут восстанавливаться».
Английский тис
Моррис сказал: «Король живых изгородей также довольно медленно растет, поэтому вы можете получить классический английский сад, сделав всего одну стрижку в год.
«Поместите его с алхемиллой, анемоном, геранью, акантом и т. Д. Ниже и получите версию романтического английского сада, не требующую особого ухода».
Садовые растения / кустарники / почвопокровное растение
Алхемилла (женская мантия)
Моррис сказал: «Одно из лучших почвопокровных растений, не требующих особого ухода, которое прекрасно выживет без каких-либо усилий.
«Он самосевает сам, не становясь инвазивным, и лучше, если он будет сокращен, что можно сделать с помощью любой машины, от газонокосилки до ножниц!»
Гейчера
Моррис сказал: «Более или менее вечнозеленые и доступны в широком диапазоне цветов листьев от желто-желтого до почти черного.
«Красивые цветы, отлично смотрятся круглый год, требуется совсем немного работы».
Барвинок (Барвинок)
Моррис сказал: «Вечнозеленые ковровые покрытия, которые растут практически где угодно, большое количество красивых цветов весной и часто с перерывами в течение сезона.
«Устойчивы к засухе, их можно убрать в начале лета с помощью ножниц, кустореза, косилки или косилки!»
Анемона
Моррис сказал: «Очень простой и очень прочный / засухоустойчивый.
«Цветение позже, в сезон, когда цвет сада может быть немного тусклым, что хорошо для небольшой высоты почвопокровных растений».
Герань 'Розанна'
Моррис сказал: «Новые и значительно улучшенные, отмеченные наградами, цветущие в течение всего сезона чередой цветов журавля.
«Всегда выглядит опрятно, всегда в цветке, низкий почвопокровный рост. Это растет на солнце или в небольшой тени - очень легко! "
Земляничное дерево (земляничное дерево)
Моррис сказал: «Выберите более мелкий сорт« Компакта », чтобы получить легкий вечнозеленый куст (или живую изгородь).
«Привлекательные осенние цветы, за которыми следуют клубнично-красные плоды, которым требуется год, чтобы развиться - так что цветы и фрукты одновременно!»
Индигофера Хетеранта
Моррис сказал: «Экзотично и красиво, но очень легко и удобно - просто посадите его в солнечном и хорошо дренированном месте.
«Зато у вас красиво сложная листва и очень длинная череда цветов почти все лето».
Lonicera Fragrantissima (Зимняя жимолость)
Моррис сказал: «Мертвые легкие в выращивании, на солнце или в тени, длинная серия ароматных цветов всю зиму - ничего такого, что могло бы понравиться этому малоизвестному драгоценному камню!»
Prunus Incisa 'Kojo-No-Mai', Чернослив Incisa 'Kojo-No-Mai'
Моррис сказал: «Великолепная маленькая карликовая кустарниковая цветущая вишня, которая каждую весну освещает сад - куст, который я действительно не могу придумать, в чем он может понадобиться!»
Бересклет Алатус
Моррис сказал: «Потрясающий осенний цвет от куста, который очень легко вырастить, как только этот куст вырастет, я, честно говоря, ничего не могу придумать, что бы ему тоже понадобилось!»
Кабаре Магония Нитенс (Орегонский виноград)
Моррис сказал: «Нам нравится этот новый сорт с захватывающей окраской цветов.
«Вечнозеленое и скромное растение, устойчивое к засухе и тени».
Акант
Моррис сказал: «Жесткий и очень легкий, терпит широкий спектр участков от солнца до полутени.
«Хорошая архитектурная листва, великолепные цветочные шипы, вечнозеленые растения в теплые зимы, плодовитые, поэтому вам не нужно много растений, чтобы покрыть территорию».
Ceratostigma Plumbaginoides
Моррис сказал: «Прекрасный любящий солнце почвопокровник, который цветет в конце сезона, когда сад нуждается в лифте.
«Великолепные синие цветы, красные оттенки осенних листьев - выглядят экзотично, но очень хорошо о себе заботятся!»
Кизильник
Моррис сказал: «Это настоящие приверженцы почвопокровного мира.
«Они растут где угодно от яркого солнца до полной тени и устойчивы к засухе.
«Выбирайте вечнозеленых растений с низким уровнем роста, таких как Cotoneaster Dammmeri, и вы получите массу крошечных белых цветов, разноцветных красных ягод, не требующих особого ухода».
Лириопа
Моррис сказал: «Отлично в сложной / сухой тени, вечнозеленом почвенном покрове, позднем цветении, безупречной листве большую часть года… и они прекрасны!»