Новые штаммы коронавируса будут заражать вакцинированных, заявил ученый

Наджеды на прививку иммунитета, возможно, казались заманчиво близкими, но вариант «Дельта» разбил эти надежды. Как отметил Дэнни Альтманн, профессор иммунологии Имперского колледжа Лондона, вариант Дельта и перспектива появления новых вариантов могут сделать прививочный иммунитет нереальной целью.
Большинство населения Великобритании в настоящее время вакцинировано коронавирус джеб и картина выглядит положительной: ICU опека далека от того, что они были на пике пандемии. Дэнни Альтманн, профессор иммунологии Имперского колледжа Лондона, предупредил, что сочетание естественного иммунитета и массовых вакцинаций, вероятно, может переломить ситуацию с пандемией, но иммунитет к вакцинам может никогда не проявиться, пишет express.co.uk.
Когда профессора Альтмана спросили о перспективе исчезновения вируса на Times Radio, он не сказал, что это обязательно произойдет.
Он сказал: "Это все еще правда.
«Больше вакцинации означает, что больше людей, несущих антитела, означает меньше восприимчивых людей, а это означает, что меньше легких для вируса, что означает меньше пандемии.
«Итак, еще не все вышло из окна. Но никто не сказал, что этот вирус должен быть простым».
Он добавил: «Сейчас есть Delta, вполне могут появиться и другие, худшие, которые придут на кривую, и они повлияют на эффективность вакцин и изменят их расчеты».
Не только профессор Альтманн придерживается своих взглядов.
Давая показания депутатам во вторник, профессор сэр Эндрю Поллард, глава Oxford Vaccine Group, сказал, что тот факт, что вакцины не остановили распространение Covid, означает достижение порога общего иммунитета среди населения, является «мифическим».
Профессор Поллард продолжил: «Проблема с этим вирусом <это> не корь. Если 95% людей были вакцинированы против кори, вирус не может передаваться среди населения », - сказал он в общепартийной парламентской группе (APPG) по коронавирусу.
«Вариант Дельта по-прежнему будет инфицировать людей, которые были вакцинированы. И это действительно означает, что любой, кто еще не вакцинирован в какой-то момент, встретит вирус ... и у нас нет ничего, что <полностью> остановило бы эту передачу».
Стоит отметить, что данные в подавляющем большинстве поддерживают вакцинацию.
Данные Министерства здравоохранения Англии (PHE) показывают, что вакцины против COVID-19 высокоэффективны против госпитализации из варианта Дельта (B.1.617.2).
Анализ показывает, что вакцина Pfizer-BioNTech эффективна на 96 процентов, а вакцина Oxford-AstraZeneca эффективна против госпитализации после двух доз на 92 процента.
Но все же возможно заразиться коронавирусом, если вы прошли вакцинацию и испытываете ряд симптомов.
Тем не менее было показано, что вакцины смягчают наихудшие последствия вируса.
Невакцинированные люди рискуют серьезно заболеть или иметь долгосрочные последствия, также известные как длительный Covid.
Таким образом, вакцины от COVID-19 - лучший способ защитить себя и других.
Исследования показали, что вакцины помогают:
Снизьте риск серьезного заболевания или смерти от COVID-19
Снизьте риск заражения или распространения COVID-19
Защитите от вариантов COVID-19.
Первая доза должна дать вам некоторую защиту через три-четыре недели после приема.
Но, как отмечает NHS, вам нужны две дозы для более сильной и продолжительной защиты.
Вакцины COVID-19, одобренные для использования в Великобритании, соответствуют строгим стандартам безопасности, качества и эффективности.