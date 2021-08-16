Новые штаммы коронавируса будут заражать вакцинированных, заявил ученый
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новые штаммы коронавируса будут заражать вакцинированных, заявил ученый

5:00:238/16/2021Фото: pxfuel.com
0

Анализ показывает, что вакцина Pfizer-BioNTech эффективна на 96 процентов, а вакцина Oxford-AstraZeneca эффективна против госпитализации после двух доз на 92 процента.

вакцина
Сочетание естественного иммунитета и массовых вакцинаций, вероятно, может переломить ситуацию с пандемией, но иммунитет к вакцинам может никогда не проявиться

Наджеды на прививку иммунитета, возможно, казались заманчиво близкими, но вариант «Дельта» разбил эти надежды. Как отметил Дэнни Альтманн, профессор иммунологии Имперского колледжа Лондона, вариант Дельта и перспектива появления новых вариантов могут сделать прививочный иммунитет нереальной целью.

Большинство населения Великобритании в настоящее время вакцинировано коронавирус джеб и картина выглядит положительной: ICU опека далека от того, что они были на пике пандемии. Дэнни Альтманн, профессор иммунологии Имперского колледжа Лондона, предупредил, что сочетание естественного иммунитета и массовых вакцинаций, вероятно, может переломить ситуацию с пандемией, но иммунитет к вакцинам может никогда не проявиться, пишет express.co.uk.

Когда профессора Альтмана спросили о перспективе исчезновения вируса на Times Radio, он не сказал, что это обязательно произойдет.

Он сказал: "Это все еще правда.

«Больше вакцинации означает, что больше людей, несущих антитела, означает меньше восприимчивых людей, а это означает, что меньше легких для вируса, что означает меньше пандемии.

«Итак, еще не все вышло из окна. Но никто не сказал, что этот вирус должен быть простым».

Он добавил: «Сейчас есть Delta, вполне могут появиться и другие, худшие, которые придут на кривую, и они повлияют на эффективность вакцин и изменят их расчеты».

Не только профессор Альтманн придерживается своих взглядов.

Давая показания депутатам во вторник, профессор сэр Эндрю Поллард, глава Oxford Vaccine Group, сказал, что тот факт, что вакцины не остановили распространение Covid, означает достижение порога общего иммунитета среди населения, является «мифическим».

Профессор Поллард продолжил: «Проблема с этим вирусом <это> не корь. Если 95% людей были вакцинированы против кори, вирус не может передаваться среди населения », - сказал он в общепартийной парламентской группе (APPG) по коронавирусу.

«Вариант Дельта по-прежнему будет инфицировать людей, которые были вакцинированы. И это действительно означает, что любой, кто еще не вакцинирован в какой-то момент, встретит вирус ... и у нас нет ничего, что <полностью> остановило бы эту передачу».

Стоит отметить, что данные в подавляющем большинстве поддерживают вакцинацию.

Данные Министерства здравоохранения Англии (PHE) показывают, что вакцины против COVID-19 высокоэффективны против госпитализации из варианта Дельта (B.1.617.2).

Анализ показывает, что вакцина Pfizer-BioNTech эффективна на 96 процентов, а вакцина Oxford-AstraZeneca эффективна против госпитализации после двух доз на 92 процента.

Но все же возможно заразиться коронавирусом, если вы прошли вакцинацию и испытываете ряд симптомов.

Тем не менее было показано, что вакцины смягчают наихудшие последствия вируса.

Невакцинированные люди рискуют серьезно заболеть или иметь долгосрочные последствия, также известные как длительный Covid.

Таким образом, вакцины от COVID-19 - лучший способ защитить себя и других.

Исследования показали, что вакцины помогают:

Снизьте риск серьезного заболевания или смерти от COVID-19
Снизьте риск заражения или распространения COVID-19
Защитите от вариантов COVID-19.

Первая доза должна дать вам некоторую защиту через три-четыре недели после приема.

Но, как отмечает NHS, вам нужны две дозы для более сильной и продолжительной защиты.

Вакцины COVID-19, одобренные для использования в Великобритании, соответствуют строгим стандартам безопасности, качества и эффективности.

Умершая девочка «ожила» перед своей кремацией
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Крымские татары срочно обратились к Турции с призывом по Крыму
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Погибли еще 35 пациента в больнице Владикавказа
Российский врач развеял главные мифы о вакцинации от COVID
Всего одна фраза может лишить наследства в РФ
В сети появилось фото Шойгу с моджахедами: министр дал объяснение
исследованиясимптомыиммунитетсомненияCOVID-19 вакцинаNHSTimes RadioOxford Vaccine GroupДэнни АльтманнЭндрю Поллард
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Сколько раз болели коронавирусом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новые штаммы коронавируса будут заражать вакцинированных, заявил ученый
5:00:23 8/16/2021
Новые штаммы коронавируса будут заражать вакцинированных, заявил ученый
Симптомы простуда: чем она отличается от гриппа и коронавируса
4:30:18 8/16/2021
Симптомы простуда: чем она отличается от гриппа и коронавируса
Лучший бесплатный свадебный контрольный список для планирования свадьбы
4:00:12 8/16/2021
Лучший бесплатный свадебный контрольный список для планирования свадьбы
Второй шанс на любовь получат три знака зодиака с 15 августа 2021 года
3:30:27 8/16/2021
Второй шанс на любовь получат три знака зодиака с 15 августа 2021 года
От пожилых отцов могут родиться дети с аутизмом и врожденными пороками сердца - исследование
3:00:01 8/16/2021
От пожилых отцов могут родиться дети с аутизмом и врожденными пороками сердца - исследование
Лучшие растения для сада, не требующими особого ухода, назвал эксперт
2:30:34 8/16/2021
Лучшие растения для сада, не требующими особого ухода, назвал эксперт
Два простых упражнения снижают риск смерти онкологических больных
2:00:07 8/16/2021
Два простых упражнения снижают риск смерти онкологических больных
Ученые требуют создать вакцину против ковида на растительной основе
1:00:48 8/16/2021
Ученые требуют создать вакцину против ковида на растительной основе
Алкоголь делает человека привлекательным - научно доказали неожиданный факт
12:30:22 8/16/2021
Алкоголь делает человека привлекательным - научно доказали неожиданный факт
Варенье из черники: быстро и на долгое хранение
11:20:44 8/15/2021
Варенье из черники: быстро и на долгое хранение