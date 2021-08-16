Погода на Вихровея 16 августа в Бердске: сбор малины категорически показан всей семье
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Погода на Вихровея 16 августа в Бердске: сбор малины категорически показан всей семье

6:30:548/16/2021Фото: www.pxfuel.com
0

17 августа - +20 +25,  местами кратковременные дожди, грозы.

Считается, что собранная 16 августа малина исключительно сладкая, поэтому раньше всей семьей в этот день ходили в лес по ягоду
Считается, что собранная 16 августа малина исключительно сладкая, поэтому раньше всей семьей в этот день ходили в лес по ягоду

Метеорологическая обстановка 16 августа в Бердске.

Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-западный  2-5 м/с. Температура воздуха ночью +11, +13°С, днем +23, +25°С.

17 августа - +20 +25,  местами кратковременные дожди, грозы.

Народный праздник Антон Вихровей отмечается 16 августа 2021 года (3 августа по старому стилю).

Традиции и обряды

К этому дню погода обычно начинает «радовать» не простыми ветрами, а с завихрениями. Отсюда и пошло такое название праздника как «Вихровей».

Считается, что собранная 16 августа малина исключительно сладкая, поэтому раньше всей семьей в этот день ходили в лес по ягоду.

Наверное, любой хозяйке придется по нраву главная традиция данного праздника. На Антона нельзя убирать, вытирать пыль, заметать в доме, выносить мусор, чтобы кошелек не стал «чистым», пустым.

Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
19-летний парень похвастался и был расстрелян в прямом эфире
Страшная трагедия: два поезда столкнулись в РФ
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер: как это произошло
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
Мужчина восстал из мертвых на глазах у всех
Кабаева объяснила провал России в художественной гимнастике на ОИ
12-летняя девочка пропала на Алтае: вот где ее нашли
Трагедия в Турции: туристка мгновенно умерла на глазах семьи
Как выглядит на самом деле Литвинова: трудно поверить
"Кровавый кашель": актер Стеклов не выдерживает и готов сбежать
Трагедия на отдыхе: туристку ограбили и убили из-за 660 рублей
погодагроза
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Удачного дня!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПогода на Вихровея 16 августа в Бердске: сбор малины категорически показан всей семье
6:30:54 8/16/2021
Погода на Вихровея 16 августа в Бердске: сбор малины категорически показан всей семье
Интраназальная вакцина может блокировать COVID-19 там, где он начинается
6:00:35 8/16/2021
Интраназальная вакцина может блокировать COVID-19 там, где он начинается
БердскМагнитная буря 16 августа 2021: когда метеопаты получат передышку от ударов Солнца
5:45:37 8/16/2021
Магнитная буря 16 августа 2021: когда метеопаты получат передышку от ударов Солнца
Симптомы анафилаксии: очень опасное смертельное состояние вашего организма
5:30:46 8/16/2021
Симптомы анафилаксии: очень опасное смертельное состояние вашего организма
Новые штаммы коронавируса будут заражать вакцинированных, заявил ученый
5:00:23 8/16/2021
Новые штаммы коронавируса будут заражать вакцинированных, заявил ученый
Симптомы простуда: чем она отличается от гриппа и коронавируса
4:30:18 8/16/2021
Симптомы простуда: чем она отличается от гриппа и коронавируса
Лучший бесплатный свадебный контрольный список для планирования свадьбы
4:00:12 8/16/2021
Лучший бесплатный свадебный контрольный список для планирования свадьбы
Второй шанс на любовь получат три знака зодиака с 15 августа 2021 года
3:30:27 8/16/2021
Второй шанс на любовь получат три знака зодиака с 15 августа 2021 года
От пожилых отцов могут родиться дети с аутизмом и врожденными пороками сердца - исследование
3:00:01 8/16/2021
От пожилых отцов могут родиться дети с аутизмом и врожденными пороками сердца - исследование
Лучшие растения для сада, не требующими особого ухода, назвал эксперт
2:30:34 8/16/2021
Лучшие растения для сада, не требующими особого ухода, назвал эксперт