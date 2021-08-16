Погода на Вихровея 16 августа в Бердске: сбор малины категорически показан всей семье

Метеорологическая обстановка 16 августа в Бердске.
Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-западный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +11, +13°С, днем +23, +25°С.
17 августа - +20 +25, местами кратковременные дожди, грозы.
Народный праздник Антон Вихровей отмечается 16 августа 2021 года (3 августа по старому стилю).
Традиции и обрядыК этому дню погода обычно начинает «радовать» не простыми ветрами, а с завихрениями. Отсюда и пошло такое название праздника как «Вихровей».
Считается, что собранная 16 августа малина исключительно сладкая, поэтому раньше всей семьей в этот день ходили в лес по ягоду.
Наверное, любой хозяйке придется по нраву главная традиция данного праздника. На Антона нельзя убирать, вытирать пыль, заметать в доме, выносить мусор, чтобы кошелек не стал «чистым», пустым.