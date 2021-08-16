Магнитная буря 16 августа 2021: когда метеопаты получат передышку от ударов Солнца

Август перевалил на вторую половину. Через две недели осень. И по прогнозам ФИАН, самая мощная магнитная буря нас ожидает 24 августа.
Что же ждет метеопатов сегодня, 16 августа, в понедельник? Приготовьтесь! Мы хотим вас обрадовать. За буйное на геоудары лето – вас ожидает один из самых спокойных дней.
Всю ночь и день – до 15.00 по Москве и 19.00 по Новосибирскому – никаких колебаний магнитосферы никто не ощутить. А с 21.00 – возникнут слабые магнитные бури. Которые останутся с нами на всю ночь.
А значит у каждого метеозависимого человека появилась возможность просто отлично прожить день: пойти сходить на вакцинацию, доехать до родителей, заняться важными переговорами и делами.
Но мы предлагаем все-таки не отпускать вожжи и быть бережными по отношению к своему здоровью:
- Употребляйте только свежие продукты.
-Побалуйте себя сегодня вкусной отбивной, но не зажаривайте до черной корочки!
-Посмотрите триллер, ну или что-то романтичное)
- Позвоните другу или подруге и поделитесь приятной новостью – солнце сегодня отключило свою активность! Шутим!
- Поменяйте белье на кровати – пусть аромат свежих простыней поглотит ваше воображение о любви и смелых поступках.
- Поиграйте в карты, нарды, шахматы.
-Просто полюбуйтесь на рассвет или закат – ведь это чудесно, когда ничего не болит и дятел не стучит мигренью в голове!
Удачного вам дня! Запомним этот безмагнитный день 16 августа!