Магнитная буря 16 августа 2021: когда метеопаты получат передышку от ударов Солнца
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Магнитная буря 16 августа 2021: когда метеопаты получат передышку от ударов Солнца

5:45:378/16/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Что же ждет метеопатов сегодня, 16 августа, в понедельник? Приготовьтесь!

А значит у каждого метеозависимого человека появилась возможность просто отлично прожить день
А значит у каждого метеозависимого человека появилась возможность просто отлично прожить день

Август перевалил на вторую половину. Через две недели осень. И по прогнозам ФИАН, самая мощная магнитная буря нас ожидает 24 августа.
Что же ждет метеопатов сегодня, 16 августа, в понедельник? Приготовьтесь! Мы хотим вас обрадовать. За буйное на геоудары лето – вас ожидает один из самых спокойных дней.
Всю ночь и день – до 15.00 по Москве и 19.00 по Новосибирскому – никаких колебаний магнитосферы никто не ощутить. А с 21.00 – возникнут слабые магнитные бури. Которые останутся с нами на всю ночь.
А значит у каждого метеозависимого человека появилась возможность просто отлично прожить день: пойти сходить на вакцинацию, доехать до родителей, заняться важными переговорами и делами.

Но мы предлагаем все-таки не отпускать вожжи и быть бережными по отношению к своему здоровью:
- Употребляйте только свежие продукты.
-Побалуйте себя сегодня вкусной отбивной, но не зажаривайте до черной корочки!
-Посмотрите триллер, ну или что-то романтичное)
- Позвоните другу или подруге и поделитесь приятной новостью – солнце сегодня отключило свою активность! Шутим!
- Поменяйте белье на кровати – пусть аромат свежих простыней поглотит ваше воображение о любви и смелых поступках.
- Поиграйте в карты, нарды, шахматы.
-Просто полюбуйтесь на рассвет или закат – ведь это чудесно, когда ничего не болит и дятел не стучит мигренью в голове!

Удачного вам дня! Запомним этот безмагнитный день 16 августа!

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