Алкоголь делает человека привлекательным - научно доказали неожиданный факт

Мы все бывали там раньше - мы внезапно находим человека, сидящего рядом с нами в баре, невероятно привлекательным.
Это феромоны в воздухе? Может быть, дело в слабом освещении? А может, бармен играет в сваху без вашего ведома, пишет yourtango.com.
Что ж, ответ на самом деле указывает на ваш алкогольный напиток.
Как выяснили многие одиночки, «пивные очки» могут быть ужасной вещью.
Вы можете перестать думать, что кто-то самый уродливый в мире, к тому, чтобы думать, что он самая горячая вещь, встречающаяся на улице, только после нескольких напитков.
Слишком часто я думал, что иду домой с кем-то, кто похож на Райана Гослинга, только чтобы в конечном итоге просыпаться рядом с кем-то, кто был на одном уровне с троллем на территории взглядов.
Алкоголь определенно играет грязные, гнилые шутки.
Выпивка не только может помочь вам похудеть, увеличить продолжительность жизни и даже улучшить положение в постели, но и на самом деле мы находим людей, которые выглядят лучше, когда мы пьем!
Согласно исследованию университета, когда мы пьём, мы становимся лучше и привлекательнее.
Пивные очки настоящие ... вроде как. И это отличная новость для всех тех алкашей .
В исследовании Бристольского университета в Великобритании приняли участие 40 студентов, которые снабдили их вином. Перед тем, как начать пить, они сфотографировали каждого участника трезвым, затем после одного напитка, затем после второго.
Что выяснилось, когда трезвых людей просили оценить фотографии на привлекательность? После всего лишь одного напитка люди выглядят лучше, по сравнению с отсутствием напитков или двумя напитками.
Фактически, после двух рюмок люди становятся менее привлекательными, чем в трезвом виде. Я знаю, это странно.
Но почему это?
Что ж, по мнению исследователей, это связано с румянцем щек, расслаблением мышц и расширением зрачков.
После одного напитка зрачки расширяются ровно настолько, чтобы стать привлекательными для тех, кто смотрит в эти глаза.
Один напиток также позволяет телу расслабиться в нужном количестве, чтобы этот человек выглядел более привлекательным, чем на любой другой стадии употребления алкоголя.
Кроме того, румянец на щеках, который появляется после одного напитка, является признаком хорошего здоровья , поэтому людей это привлекает по своей сути, потому что, по сути, мы все стремимся сохранить жизнь вида и хотим делать это с кем-то, кто выглядит здоровый.
Это простая биология, люди.
Вывод? Перестаньте сильно опьянеть в баре каждый четверг вечером.
Вы не только положите конец тому ужасному похмелью, которое испытываете каждую пятницу на работе, но и перестанете просыпаться рядом с людьми, похожими на ногу, и, согласно результатам этого исследования, вы сможете поддерживайте свой высочайший уровень привлекательности, если вы делаете это очень медленно.
Я первый, кто пропускает шесть соленых спинок в четверг вечером, всегда звучит как хорошая идея, но если я хочу набрать очки и выглядеть как можно лучше, мне просто нужно оставить их на одном уровне.
В конце концов, так говорит наука.