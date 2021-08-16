Лучший бесплатный свадебный контрольный список для планирования свадьбы

Планирование свадьбы может вызвать стресс, поверьте мне, я сама занимаюсь этим. И вы, вероятно, рыскали в Интернете в поисках идеального свадебного контрольного списка, чтобы навести порядок. Но каждый контрольный список планирования свадьбы был другим, поэтому вы не знали, что использовать, или, что еще хуже ... вам нужно заплатить за него. Фу.
В голове у меня возникали вопросы, которые, я уверена, задают и другие: «С чего мне начать? Что мне нужно? Как я буду за это платить? Как мне бронировать вещи? В каком порядке я выбираю поставщиков?»
Свадебные контрольные списки могут быстро стать ошеломляющими, потому что, когда вы планируете такое крупное мероприятие, вам нужно слишком много сделать - все забывается и проваливается, если у вас не все записано заранее, пишет yourtango.com.
Чтобы спланировать свадьбу, нужно многое сделать, и она может стать ошеломляющей, мягко говоря ... особенно если вы делаете это в одиночку.
Но этого не должно быть. Вы помолвлены с любовью всей своей жизни. Предполагается, что это будет весело, волшебно, удивительно и так замечательно провести время в вашей жизни. Вы должны получать от этого удовольствие.
Чтобы вы, как я, не ошеломили монстров, планирующих свадьбу, я собрала бесплатный свадебный контрольный список всего и всего, что вам нужно, что вы хотите или можете придумать прямо здесь.
Окончательный свадебный контрольный список:
До 12 месяцев до свадьбы: эти вещи нужно сделать в течение 7–12 месяцев до свадьбы.
1. Составьте свой бюджет
На самом деле есть один вопрос, который определит ваш бюджет, независимо от того, каких поставщиков вы выберете: насколько велика ваша свадьба? Как только вы ответите на этот вопрос, начните исследовать, сколько пары тратят на свадьбы такого размера в вашем районе. Затем вам нужно задать несколько более сложных вопросов. Выясните, кто за что платит и что будет необходимо для этой свадьбы? Каковы приоритеты и что можно сократить? Это поможет вам составить план расходов и подарит свадьбу, которую вы хотите.
Совет от профессионала: поскольку ваш бюджет будет меняться на протяжении всего процесса, разумно вести электронную таблицу или бухгалтерскую книгу, в которую вы записываете все свои числа, чтобы вы могли оставаться в курсе событий.
2. Завершите составление списка гостей.
Это важно, потому что все ваши поставщики будут спрашивать вас, сколько у вас гостей, чтобы помочь вам определить, что вам от них потребуется и что этот поставщик может для вас сделать. Многие заведения также устанавливают цены на основе количества гостей, так что это число вам нужно на ранней стадии.
3. Нанять свадебного менеджера.
Это необязательно в зависимости от вашего бюджета. Если вы можете себе это позволить, я бы рекомендовал использовать его. Это профессионалы, которые помогут вам пройти весь процесс и направят вас в правильном направлении, а также снимут с ваших плеч множество тривиальных вещей, таких как контакты с поставщиками. Если вы все же наняли его, поищите организатора свадеб, который работает круглосуточно и без выходных, чтобы он всегда был доступен для вас. Однако, если вы не можете нанять его, это нормально, вы можете получить помощь от друзей и семьи, если захотите. Есть также множество бесплатных приложений для планирования свадьбы , которые лучше всего подходят, например, Wedding Wire и The Knot.
4. Определитесь с вашей свадебной атмосферой.
А вот и самое интересное. Вам следует сесть со своей второй половинкой и по душам понять, каким должен быть ваш свадебный стиль. Это то, что вы делаете, тема и общая атмосфера / эстетика вашей свадьбы.
Создайте доску Pinterest и начните создавать свое свадебное видение. Начните закреплять свои цветовые палитры и идеи, чтобы помочь вашим поставщикам почувствовать то, что вы ищете.
5. Забронируйте место проведения
Ваше заведение, вероятно, является самым важным поставщиком в списке, поэтому мы начнем с него. Большинство мест, которые обслуживают свадьбы, бронируются быстро, поэтому вам нужно сделать это заранее, примерно за 10–12 месяцев до идеальной даты свадьбы. Место встречи почти всегда решает, сколько людей вы пригласите к каким цветам вы будете использовать. Это также будет самая большая часть изменений, которые вы собираетесь потратить, поэтому не торопитесь, выбирая идеальное место для вас.
6. Выберите кейтеринга.
Ваш поставщик будет следующим в списке поставщиков. Это потому, что ваша свадьба - это буквально самый большой званый обед в вашей жизни, поэтому важно, какую еду вы предлагаете. Когда дело доходит до вашего поставщика услуг общественного питания, вам нужно пойти с кем-то, кому вы можете доверять. Вы же не хотите остаться без еды на свадьбе. Ой! Что хорошо в том, что уже есть место, так это то, что у них, скорее всего, будут местные продавцы, с которыми они порекомендовали бы работать раньше, чтобы помочь вам.
7. Нанимайте продавцов, которые быстро бронируют билеты
Эти поставщики включают вашего фотографа, видеооператора, оркестра, ди-джея. Это продавцы, которые помогут вам весело провести время на свадьбе, поэтому они очень важны, но они бронируют быстро, так что приходите пораньше. Проведите свое исследование и задайте все вопросы, которые у вас есть. Это отрасль, в которой нет абсолютно никаких глупых вопросов, и поставщики с радостью ответят на каждый из них, потому что знают, что это в новинку для вас.
8. Начните искать свое свадебное платье.
Вы должны начать искать свое платье примерно через 10 месяцев до даты свадьбы. Найти салон не так уж и сложно, быстро погуглит, и в этом отделе хорошо подойдут рекомендации друзей. Найти платье можно одним из двух способов. Вы будете точно знать, чего хотите, или воспользуетесь методом проб и ошибок. Оба хороши. Вы обязательно должны получить платье к 8 месяцам, чтобы дать время на переделку и избежать срочных сборов.
Совет от профессионала: это для тех невест, которые немного застенчивы, пожалуйста, говорите. Ваш консультант хочет помочь вам подобрать платье, поэтому скажите ему, что вам нравится, а что нет. Не бойтесь сказать им, что вам не нравится платье, которое они вам натянули. Они это поощряют.
Первая примерка, скорее всего, произойдет через два-три месяца после заказа, а вторая - примерно через шесть недель до свадьбы.
9. Забронируйте гостиничные номера
Это хороший жест - забронировать гостиничные номера для гостей и обеспечить им скидку. Это в основном для пар, у которых на свадьбу приезжают гости из другого города.
10. Создайте свой свадебный веб-сайт.
Мы живем в то время, когда Интернет - это вещь. Насколько нам повезло? Свадебные сайты - отличный инструмент, чтобы ответить на любые вопросы, которые возникнут у ваших гостей. Если вы используете приложение для планирования свадеб, большинство из них позволяет вам создавать веб-сайт с их помощью.
11. Делайте помолвочные фотографии
Большинство фотографов включают это в свой пакет, так что расслабьтесь и повеселитесь, привыкая к съемке перед камерой.
12. Заказать Save The Dates
Если вы все же сохраняете даты, вам следует разослать их примерно через 9 месяцев, чтобы сообщить всем, где вы собираетесь жениться. Вы также можете просматривать приглашения на свадьбу, пока делаете это.
13. Зарегистрируйтесь для получения подарков
Это должно быть сделано через 8 месяцев. Вы и ваш партнер должны сделать это вместе. Вы должны включать в себя скобы, такие как кастрюли, сковороды, простыни, полотенца и т. Д. Но не бойтесь адаптировать свой реестр к вашим хобби и образу жизни, который скоро выйдет замуж.
14. Магазин платьев для подружек невесты
Обычно через 8 месяцев вы начинаете примерку подружек невесты. Так что возьмите их за покупками и посмотрите, какие платья вам нравятся, а какие нет.
15. Забронируйте своего флориста
Следующим в списке продавцов стоит ваш флорист. Вы хотите найти флориста, который сможет воплотить ваше видение в жизнь, не выходя за рамки бюджета. Проведите исследование и получите рекомендации от друзей или координатора вашего места проведения, чтобы узнать, кто из них хорош в своем районе.
16. Забронировать место для репетиции ужина.
Место для репетиционного ужина следует резервировать за 7 месяцев в знак любезности, куда бы вы ни пошли, чтобы они могли заблокировать это. Однако, если вы делаете это дома, это не так уж и важно. По традиции все расходы оплачивают родители жениха, но вы все равно можете сами решить, как вы хотите, чтобы это торжество прошло.
17. Нанять музыкантов на церемонии.
Это также следует делать через 7 месяцев, если вы делаете группу из трех частей. Однако, если вы выступаете в роли ди-джея, у некоторых будут пакеты, включающие церемонию.
18. Заказать прокат
Если вы арендуете такие предметы декора, как шторы, специальные стулья, мебель для гостиной, то лучше всего сделать это через 7 месяцев. Другая аренда может включать палатки, танцполы, постельное белье, столовые приборы и посуду.
19. Нанять офицера
Если вы венчаетесь в своей церкви, это может быть уже сделано, когда вы забронировали место, но если нет, вы хотите, чтобы на вас женился профессионал. Некоторые пары идут более личным путем и просят друга или члена семьи оказать почести, конечно, им нужно заранее пройти сертификацию, поэтому попросите у них 7 месяцев, чтобы дать им время сделать это.
До 6 месяцев до выхода:
1. Нанять светотехника.
Это шаг, если это позволяет ваш бюджет. Однако об освещении определенно забывает большинство пар. Освещение очень важно для фотографий и создания атмосферы вашей свадьбы, особенно когда начинает темнеть. Так что подумайте о лампочках и свечах, которые вы выберете для этого мероприятия.
2. Заказ транспорта
Если это необходимо, вы должны заказать транспорт для своих гостей через 5 месяцев. Обычно это для людей, которые планируют свадьбу по назначению. Вы можете воспользоваться услугами маршрутного автобуса или автосервиса, например Uber, который позволяет вам заказывать поездки от имени других.
Вы также должны заказать транспорт для молодоженов через 5 месяцев. Подумайте о том, чем вы хотите увлечься после свадьбы. Вы собираетесь прокатиться на лимузине? Специальная машина? Может быть, тандемный велосипед, если вы оба это чувствуете? Проявите творческий подход!
3. Забронируйте медовый месяц
Традиционно жених планирует для невесты медовый месяц-сюрприз. Но если вы оба участвуете в этом, отметка в 5 месяцев - это то место, где вам следует разобраться. Под этим я имею в виду бюджет, время, организацию поездки и маршрут (если вам это нравится). Но вы обязательно должны знать, куда вы собираетесь, и забронировать это место.
4. Выберите и закажите наряд жениха.
Теперь, когда вы находитесь со своим платьем, через 5 месяцев мы собираем жениха. Сначала вам нужно решить, делаете ли вы костюм или смокинг, затем покупаете или берете напрокат, а затем уже оттуда. При покупке ориентируйтесь на удобство и функциональность. Вы хотите, чтобы это выглядело лестно, но вы также хотите, чтобы он выполнял танцевальные движения, не беспокоясь, что он рассечет шов. При аренде будьте предельно внимательны и задавайте вопросы.
5. Начните добрачное консультирование.
Это то, о чем некоторые люди не знают. Настоятельно рекомендуется добрачное консультирование, независимо от того, являетесь ли вы религиозным деятелем или нет, потому что это действительно помогает парам в долгосрочной перспективе. Благодаря этому консультированию вы можете научиться здоровой тактике разрешения конфликтов, когда вы двое в конечном итоге расходитесь во мнениях.
Совет от профессионала: некоторые штаты предлагают скидки на ваше брачное удостоверение, если вы проходите консультацию.
6. Сходите на дегустацию тортов и выберите свадебный торт.
Четыре месяца - это когда вы ищете свой торт / пекаря. Решите между собой, какой вид и аромат вы хотите использовать, а затем найдите лучшего пекаря для этой работы. Не беспокойтесь о том, чтобы угостить гостей тортом. Это ваш торт как пара, он о вас обоих, так что получайте то, что хотите.
7. Найдите и закажите обручальные кольца.
Вы должны купить обручальные кольца по истечении четырех месяцев, чтобы учесть бюджет и планы платежей. Обязательно просмотрите стили и посмотрите, что вам обоим нравится.
8. Выберите и закажите одежду для жениха.
Обсудите, во что они будут одеты, и запланируйте примерку в течение четырех месяцев. Если вам трудно убедиться, что они все это понимают, попросите жениха поставить их в очередь.
9. Запишитесь на пробную свадебную прическу и макияж.
Обычно вы начинаете искать парикмахера и визажиста через четыре месяца. Конечно, это в рамках бюджета. Если вы делаете прическу самостоятельно или у вас есть друг или член семьи, все равно попробуйте вместе с ними увидеть, что они могут сделать и чего вы хотите. То же самое, если вы заказываете стилиста. Вам нужно знать, что они могут делать, и им нужно знать, чего вы хотите. Предлагаем вам принести фотографии и быть очень конкретными.
10. Заказ и рассылка свадебных приглашений
В 3 месяца нужно заказывать приглашения. При заказе вам необходимо заказать больше, чем необходимо, чтобы учесть ошибки, убедиться, что они прибывают вовремя, настроить систему для записи ответов на запросы и подтвердить все адреса и орфографию. Основное правило гласит, что тема приглашения должна соответствовать атмосфере вашей свадьбы. Если вы нанимаете каллиграфа, перед бронированием заставьте его доказать, что он умеет это делать.
Они должны быть отправлены через 2 месяца с крайним сроком ответа на ответ в месяц.
Совет: разошлите приглашения на репетицию ужина одновременно, чтобы не забыть об этом.
11. Выберите "Сувениры".
Подумайте, что вы подарите своим гостям через 3 месяца. Совершенно не обязательно оказывать гостю одолжение, но это приятный штрих на вашей свадьбе, если это позволяет бюджет.
12. Завершите аренду фотобудки
Если вы хотите быть частью тренда фотобудок, вам нужно бронировать за 3 месяца. Это весело и создает длительные воспоминания, но в этом нет необходимости. Вы можете сделать то же самое с подвесным фоном, реквизитом и телефоном, если хотите, чтобы это было по более дешевому бюджету.
13. Напишите свои клятвы
Вам нужно время, чтобы поработать над клятвами, особенно если вы пишете свои собственные, а не выполняете традиционные клятвы «в болезни и в здравии». Начните с 3 месяцев и наденьте шляпу писателя; пройдите несколько черновиков, прежде чем доработать их.
14. Выберите чтения для вашей церемонии.
Библейские стихи отлично подходят для этого. Но если вы не идете по религиозному пути, есть множество вариантов, из которых можно выбрать. Если вы позволяете своим читателям выбирать, дайте им как можно больше рекомендаций.
15. Начинайте любые проекты "сделай сам".
Вы должны начать с этих минимум 3 месяцев. Обратитесь за помощью, если у вас много дел, но не делайте этого отстой. Возьмите немного вина, музыки, еды и , пожалуйста, назначьте перерывы между крафтами .
16. Получите лицензию на брак
Свидетельство о браке важно, потому что без него нельзя вступить в брак. Собираясь получить мелкий шрифт, важно знать, куда идти, что взять с собой, сколько это будет стоить, сколько времени это займет и как долго это продлится. Сделайте быстрый поиск в Google, потому что в каждом штате свои правила, так что читайте свои.
Если вы планируете свадьбу по назначению, обязательно заполните все необходимые документы для этого места назначения. Убедитесь, что вы как пара, ваш свидетель (а) и ваш официальный знак, где это необходимо! И что бы вы ни делали, пожалуйста, ради любви к Богу, не теряйте этого.
17. Покупайте подарки на свадьбу.
Цена на них будет варьироваться в зависимости от вашего бюджета, но что бы вы ни получали, она должна быть индивидуальной и продуманной. Спасибо им за участие в вашем особенном дне.
18. Говорите о музыке со своими музыкантами
По прошествии двух месяцев вам нужно либо передать свой список музыки, либо провести сидячую беседу с вашими поставщиками музыки, чтобы обсудить, чего вы хотите и чего не хотите.
19. Покупайте мелочи
Это те мелочи, о которых вы можете не думать. Например, номера столов, флейты для тостов, топпер для торта, подставка для торта, нож для торта, гостевая книга, картонная коробка, аксессуары для колец, аксессуары для девочек-цветочниц, симпатичная вешалка для вашего платья, корзины, вывески ». Это должно быть сделано на отметке 2 месяца.
Совет от профессионала: на протяжении всего процесса планирования имейте список всех мелких деталей, которые вам нужно будет приобрести. Так вы не будете ломать голову, пытаясь все перечислить.
20. Платите продавцам в полном объеме.
Большинство ваших поставщиков позволят вам сэкономить деньги или составят для вас план платежей. Тем не менее, эмпирическое правило состоит в том, чтобы все оплатить полностью за 1 месяц. Таким образом, вы не будете беспокоиться о том, чтобы получить его или заставить людей обменивать наличные в день.
21. Создайте таблицу рассадки и закажите карточки гостей.
Это непростая задача, но, обладая навыками и стратегией, вы с легкостью с ней справитесь. Не забудьте заказать карточки места или карточки сопровождения, какой бы маршрут вы ни выбрали. Карточки места не только сообщают гостю, за каким столом, но и на какое место, а карточки сопровождения просто сообщают гостю, за каким столом ему сесть. Сделайте это через месяц.
22. Сделайте финальное прохождение объекта.
Для этого у вас должен быть заранее подготовлен список вопросов, и вам следует взять с собой своего планировщика или близкого друга, чтобы он принес все, о чем вы забыли.
23. Конверты с чаевыми
Соберите свои советы и положите каждый в помеченный конверт для этих поставщиков. Скорее всего, они будут распространены вашим координатором места проведения или доверенным лицом в день вашей свадебной вечеринки. Обычно не нужно давать чаевые людям, которые владеют собственным бизнесом; в основном это фотографы, видеооператоры и флористы. Однако принято давать чаевые музыкантам, ди-джеям, парикмахерам, визажистам, водителям, барменам и официантам-планировщикам.
24. Взломайте свадебные туфли.
Через месяц после свадьбы вы должны начать ломать свадебные туфли. Это касается и парней. Прогуляйтесь по дому или потанцуйте на кухне. Сделайте все возможное, чтобы сломать их перед свадьбой. Никому не нужны волдыри в ночь на свадьбу. Это не весело.
25. Задания последней недели
В последнюю неделю свадьбы вы должны выполнить эти несколько задач. Многие из них - это советы по красоте, такие как освежение цвета волос, маникюр / педи, наведение бровей, профессиональная чистка кольца, расслабляющий массаж. Есть некоторые важные вещи, такие как примерка последнего платья, с которыми вы должны взять с собой подружку невесты, чтобы они научились суетиться с вашим платьем. Вам нужно собрать вещи в медовый месяц и преследовать всех, кто не хочет отвечать. Если вы написали им, практикуйте свои клятвы вслух и напишите партнеру записку.
26. Напишите благодарственные письма
После того, как медовый месяц закончился, вам нужно приступить к работе и выписать личные благодарственные открытки всем вашим гостям, особенно тем, кто дарил подарки.
27. Обзор поставщиков.
Вы обязательно должны сообщить другим парам, что вам нравится или не нравится в ваших поставщиках. Это помогает молодым парам и продавцам.
Общие вопросы по свадебному контрольному списку:
1. Как спланировать простую свадьбу?
С осторожностью и точностью. Честно говоря, вы планируете маленькую свадьбу так же, как большую, просто вы не потратите столько же и не закажете столько вещей. Но свадебный контрольный список всегда поможет, независимо от того, насколько велика свадьба.
2. Что необходимо сделать на свадьбе?
Все, что нужно, зависит от пары, поскольку у каждого есть индивидуальные потребности и желания. Очевидное - это разрешение на брак и кто-то, кто женится на вас вместе со свидетелем. Но кроме этого все остальное в воздухе.
3. Что лучше всего нужно невесте?
Так что обычно у невесты будет крошечный клатч, который она будет упаковывать с предметами первой необходимости, которые она доверит подружке невесты держать весь день. Обычно это салфетки для путешествий, дезодорант, губная помада, английские булавки, небольшой набор для шитья, промокашки, палочка для пятен от прилива и аспирин. У невесты также должны быть халат, вода, спрей для лица Water и жидкость для полоскания рта Travel.
4. Поможет ли мне контрольный список, если у меня свадьба по назначению?
Да! Это определенно будет по-другому, поскольку большинство свадеб в местах назначения - это целое мероприятие на выходных, но с настройкой свадебный контрольный список обязательно поможет вам оставаться в курсе событий.
5. Что делать, если мои свадебные реквизиты изменятся?
Это действительно не проблема. Большинство приложений для планирования свадьбы позволяют редактировать ваши данные, а приложение обновляет остальные, чтобы вы не сбились с пути.
Однако в этом контрольном списке нет точных сроков выполнения, но есть больше из того, что вы должны были делать каждый месяц. Поэтому, если день вашей свадьбы изменился, вам просто нужно рассчитать это изменение.
6. Как мы узнаем, когда что-то делать?
Сроки обычно устанавливаются в контрольных списках, подобных этому, в котором указано, что нужно делать каждый месяц до 1 года. Так вы будете знать, когда вещи должны быть отправлены, забронированы или заказаны.
7. Нужен ли нам свадебный планировщик?
Честно говоря, это полностью зависит от пары. Но я за то, чтобы иметь под рукой список дел. Это помогает мне оставаться в здравом уме, а также может дать мне понять, о чем мой планировщик должен поговорить со мной.