Второй шанс на любовь получат три знака зодиака с 15 августа 2021 года
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Второй шанс на любовь получат три знака зодиака с 15 августа 2021 года

3:30:278/16/2021Фото: pxfuel.com
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Вы можете оказаться в разговоре с бывшим, или вы можете понять, что не хотите иметь ничего общего с этим монстром, и что вы все еще живы и здоровы - и вы хотите любви!

звезды, луна любовь
Есть три знака зодиака, которые получат второй шанс на любовь во время Четверти Луны в Скорпионе 15 августа

Есть три знака зодиака, которые получат второй шанс на любовь во время Четверти Луны в Скорпионе 15 августа 2021 года.

Фазы четверти Луны отмечают кризисные точки в жизненном круге, а что такое жизнь без любви, пишет yourtango.com?

Некоторые из вас, вероятно, думают: « Второй шанс на любовь ? Лучше быть с другим человеком!»

Что ж, с этой четвертью Луны в Скорпионе 15 августа 2021 года вы никогда не узнаете.

Вы можете оказаться в разговоре с бывшим, или вы можете понять, что не хотите иметь ничего общего с этим монстром, и что вы все еще живы и здоровы - и вы хотите любви!

Часть Скорпиона - это то, что снова добавит масла в возможность найти любовь.

А любовь - это здорово, не правда ли? Пока мы знаем, что любовь - это контракт, в котором есть очень серьезный пункт: что бы вы ни чувствовали сейчас, это не может длиться вечно, поэтому знайте, что горе всегда является частью сделки.

Разве горе когда-нибудь мешало одному человеку найти любовь? Нет, никогда.

Мы попадаем в ловушку снова и снова. А 15 августа, благодаря Луне в Четверти Скорпиона, мы можем просто воспользоваться этим вторым шансом, который, как мы думали, мог пройти мимо нас.

Кто получит второй шанс влюбиться, начиная с 15 августа?

Знаки зодиака, которые получают второй шанс на любовь во время Четверти Луны в Скорпионе, начиная с 15 августа 2021 года:

Лев (23 июля - 22 августа)

Что ж, ты всегда был и любовником, и мечтателем, Лео, и ты ни на секунду не поверил, что любовь не за горами - всякий раз, когда ты на нее надеялся.

Вы просто верите в любовь и из-за этого бессознательно используете Закон Притяжения, чтобы привлечь потенциальных партнеров к себе.

Вы чувствуете любовь и тепло, и вы не можете не привлекать людей. У вас хорошее сердце, но оно уязвимо, и вы раньше чувствовали боль; настолько, что это могло превратить вас в камень ... но вы никогда не позволите этому случиться.

Вы так же открыты сегодня, как и в тот день, когда вам было больно, потому что вы бы предпочли это. Чего для вас стоит жизнь, если вы не можете выставить себя напоказ, рискуя всем. Ты никогда не останешься без любви, Лео, и если ты сейчас будешь одинок, это скоро изменится ... сегодня.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Ты крутой клиент, Скорпион, и тебе не очень нравится показывать, насколько ты искренне хочешь, чтобы тебя любил кто-то особенный, который этого не сделает.

Возможно, вы даже достигнете того момента, когда сможете признать, что играете роль в бедствиях вашей личной жизни.

Теперь, когда вы можете взять на себя ответственность за свою часть, вы очищаете воздух и готовите его к вибрации любви. Чем меньше душевного беспорядка вы принесете на стол, тем легче будет преодолеть любовь.

Вы заслуживаете такой же любви, как и следующий человек, и именно во время этого опыта Четверть Луны вы узнаете себя несовершенным существом, которое намного лучше течет по жизни, когда его любят.

Признание этого подействует как магнит, и с этого момента вы будете привлекать только лучшее. Скорпион, вы увидите, что мечта все еще продолжается. Ваш второй шанс на любовь стучится в дверь сегодня.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Вы смеетесь над идеей второго шанса на любовь; вы даже этого не хотите - для вас это такая абсурдная идея. Зачем вам возиться с очередным романом, когда все прошлые романы превратились в такой мусор?

Помните, сколько усилий вы вложили в эти прошлые отношения, как сильно вы старались? Что ж, Стрелец, твое сердце работало, делая правильные поступки своей душой. Любовь полезна для вас, и ничего себе, вы когда-нибудь находили вдохновение в новой любви?

Может быть, пора отказаться от рутины Измученного Монаха и открыть свое сердце тому, чего хочется вернуть: романтическим отношениям.

Любовь делает жизнь достойной того, чтобы жить, и даже если у вас есть дело с одиночкой, вы знаете, что всегда веселее, когда вы делаете это дуэтом. Давай, Саг!

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