Симптомы анафилаксии: очень опасное смертельное состояние вашего организма

Анафилаксия - это тяжелая и потенциально опасная для жизни реакция на такой триггер, как аллергия.
Симптомы анафилаксии
Анафилаксия обычно развивается внезапно и очень быстро ухудшается, пишет nhs.uk.
Симптомы включают:
чувство головокружения или обморока
затрудненное дыхание - например, быстрое, поверхностное дыхание
хрипы
быстрое сердцебиение
липкая кожа
замешательство и беспокойство
коллапс или потеря сознания
Также могут быть другие симптомы аллергии, включая зудящую сыпь (крапивницу) ; чувство или тошнота; отек (ангионевротический отек) или боль в животе .
Что делать, если у кого-то анафилаксия
Анафилаксия - это неотложная медицинская помощь. Это может быть очень серьезным, если не лечить быстро.
Если у кого-то есть симптомы анафилаксии, вам следует:
Используйте автоинжектор адреналина, если он есть у человека, но сначала убедитесь, что вы знаете, как правильно им пользоваться.
Немедленно вызовите скорую помощь (даже если они почувствуют себя лучше) - скажите, что, по вашему мнению, у человека анафилаксия.
Если возможно , удалите любой спусковой крючок - например, осторожно удалите любой палец, застрявший в коже.
Уложите человека плашмя - если он без сознания, не беременен или не страдает затрудненным дыханием.
Сделайте еще одну инъекцию через 5–15 минут, если симптомы не улучшаются и имеется второй автоматический инъектор.
Если у вас анафилактическая реакция, вы можете сами выполнить эти шаги, если чувствуете, что можете.
Прочтите о том, как лечить анафилаксию, чтобы получить дополнительные советы по использованию автоинжекторов и правильному расположению.
Триггеры анафилаксии
Анафилаксия - это результат чрезмерной реакции иммунной системы, естественной защитной системы организма на спусковой крючок.
У вас часто бывает аллергия, но не всегда.
Общие триггеры анафилаксии включают:
продукты - включая орехи, молоко, рыбу, моллюски, яйца и некоторые фрукты
лекарства - включая некоторые антибиотики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как аспирин
укусы насекомых, особенно осы и пчелы
общий наркоз
контрастные вещества - красители, используемые в некоторых медицинских тестах, чтобы помочь определенным участкам вашего тела лучше отображаться при сканировании
латекс - тип резины, который содержится в некоторых резиновых перчатках и презервативах.
В некоторых случаях очевидного триггера нет. Это известно как идиопатическая анафилаксия.
Предотвращение анафилаксии
Если у вас серьезная аллергия или вы уже пережили анафилаксию, важно попытаться предотвратить ее появление в будущем.
Следующее может помочь снизить ваш риск:
Определите любые триггеры - вас могут направить в аллергологическую клинику для проведения тестов на аллергию, чтобы проверить, нет ли чего-либо, что может вызвать анафилаксию
по возможности избегайте триггеров - например, вы должны быть осторожны при покупке продуктов или питании вне дома, если у вас пищевая аллергия
всегда носите с собой автоинжектор адреналина (если у вас их два, носите их оба) - делайте себе инъекцию всякий раз, когда вы думаете, что у вас анафилаксия, даже если вы не совсем уверены