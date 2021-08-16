Симптомы анафилаксии: очень опасное смертельное состояние вашего организма
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Симптомы анафилаксии: очень опасное смертельное состояние вашего организма

5:30:468/16/2021Фото: pxfuel.com
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Анафилаксия - это неотложная медицинская помощь. Это может быть очень серьезным, если не лечить быстро.

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Анафилаксия - это тяжелая и потенциально опасная для жизни реакция на такой триггер, как аллергия

Анафилаксия - это тяжелая и потенциально опасная для жизни реакция на такой триггер, как аллергия.

Симптомы анафилаксии

Анафилаксия обычно развивается внезапно и очень быстро ухудшается, пишет nhs.uk.

Симптомы включают:

чувство головокружения или обморока
затрудненное дыхание - например, быстрое, поверхностное дыхание
хрипы
быстрое сердцебиение
липкая кожа
замешательство и беспокойство
коллапс или потеря сознания

Также могут быть другие симптомы аллергии, включая зудящую сыпь (крапивницу) ; чувство или тошнота; отек (ангионевротический отек) или боль в животе .

Что делать, если у кого-то анафилаксия

Анафилаксия - это неотложная медицинская помощь. Это может быть очень серьезным, если не лечить быстро.

Если у кого-то есть симптомы анафилаксии, вам следует:

Используйте автоинжектор адреналина, если он есть у человека, но сначала убедитесь, что вы знаете, как правильно им пользоваться.
Немедленно вызовите скорую помощь (даже если они почувствуют себя лучше) - скажите, что, по вашему мнению, у человека анафилаксия.
Если возможно , удалите любой спусковой крючок - например, осторожно удалите любой палец, застрявший в коже.
Уложите человека плашмя - если он без сознания, не беременен или не страдает затрудненным дыханием.
Сделайте еще одну инъекцию через 5–15 минут, если симптомы не улучшаются и имеется второй автоматический инъектор.

Если у вас анафилактическая реакция, вы можете сами выполнить эти шаги, если чувствуете, что можете.

Прочтите о том, как лечить анафилаксию, чтобы получить дополнительные советы по использованию автоинжекторов и правильному расположению.

Триггеры анафилаксии

Анафилаксия - это результат чрезмерной реакции иммунной системы, естественной защитной системы организма на спусковой крючок.

У вас часто бывает аллергия, но не всегда.

Общие триггеры анафилаксии включают:

продукты - включая орехи, молоко, рыбу, моллюски, яйца и некоторые фрукты
лекарства - включая некоторые антибиотики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как аспирин
укусы насекомых, особенно осы и пчелы
общий наркоз
контрастные вещества - красители, используемые в некоторых медицинских тестах, чтобы помочь определенным участкам вашего тела лучше отображаться при сканировании
латекс - тип резины, который содержится в некоторых резиновых перчатках и презервативах.

В некоторых случаях очевидного триггера нет. Это известно как идиопатическая анафилаксия.

Предотвращение анафилаксии

Если у вас серьезная аллергия или вы уже пережили анафилаксию, важно попытаться предотвратить ее появление в будущем.

Следующее может помочь снизить ваш риск:

Определите любые триггеры - вас могут направить в аллергологическую клинику для проведения тестов на аллергию, чтобы проверить, нет ли чего-либо, что может вызвать анафилаксию
по возможности избегайте триггеров - например, вы должны быть осторожны при покупке продуктов или питании вне дома, если у вас пищевая аллергия
всегда носите с собой автоинжектор адреналина (если у вас их два, носите их оба) - делайте себе инъекцию всякий раз, когда вы думаете, что у вас анафилаксия, даже если вы не совсем уверены

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