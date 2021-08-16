Симптомы простуда: чем она отличается от гриппа и коронавируса
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15.08
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Симптомы простуда: чем она отличается от гриппа и коронавируса

4:30:188/16/2021Фото: pxhere.com
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Если у вас высокая температура, новый постоянный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса, это может быть COVID-19.

таблетки, градусник
Антибиотики эффективны только против бактериальных инфекций, а простуда вызывается вирусами

Часто вы можете лечить простуду, не обращаясь к врачу. Вы должны почувствовать себя лучше примерно через 1-2 недели.

Проверьте, не простужены ли вы, пишет nhs.uk.

Симптомы простуды появляются постепенно и могут включать:

заложенный нос или насморк
боль в горле
головные боли
мышечные боли
кашляет
чихание
повышенная температура
давление в ушах и лице
потеря вкуса и запаха

Симптомы одинаковы у взрослых и детей. Иногда симптомы длятся дольше у детей.

Важно: Может быть, это коронавирус (COVID-19)?

Если у вас высокая температура, новый постоянный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса, это может быть COVID-19.

Как лечить простуду самостоятельно

Чтобы помочь вам быстрее поправиться:

отдыхай и спи
согреться
пейте много воды (фруктовый сок или кабачки, смешанные с водой, можно), чтобы избежать обезвоживания
полощите горло соленой водой, чтобы успокоить боль в горле (не подходит для детей)

Фармацевт может помочь с лекарствами от простуды

Вы можете купить лекарства от кашля и простуды в аптеках или супермаркетах. Фармацевт посоветует вам лучшее лекарство.

Ты можешь:

облегчить боль или снизить температуру с помощью обезболивающих, таких как парацетамол или ибупрофен
избавиться от заложенного носа с помощью противозастойных спреев или таблеток

Противоотечные средства нельзя давать детям до 6 лет. Детям в возрасте от 6 до 12 лет следует принимать их не более 5 дней.

Будьте осторожны и не используйте лекарства от кашля и простуды, если вы принимаете таблетки парацетамола и ибупрофена. Лекарства от кашля и простуды часто также содержат парацетамол и ибупрофен, поэтому их можно легко принять больше рекомендованной дозы.

Некоторые из них не подходят для детей, младенцев и беременных женщин.

Существует мало доказательств того, что добавки (такие как витамин С, эхинацея или чеснок) предотвращают простуду или ускоряют выздоровление.

Информация:

Позвоните в аптеку или свяжитесь с ними через Интернет, прежде чем идти лично. Вы можете заказать доставку лекарств или попросить кого-нибудь их забрать.

Обратитесь к терапевту, если:

ваши симптомы не улучшатся через 3 недели
ваши симптомы внезапно ухудшаются
у вас очень высокая температура или вам жарко и дрожит
вас беспокоят симптомы вашего ребенка
вы чувствуете одышку или боль в груди
у вас есть хроническое заболевание - например, диабет или заболевание сердца, легких или почек.
у вас ослабленная иммунная система - например, из-за химиотерапии

Антибиотики

Врачи не рекомендуют принимать антибиотики при простуде, потому что они не облегчат ваши симптомы и не ускорят выздоровление.

Антибиотики эффективны только против бактериальных инфекций, а простуда вызывается вирусами.

Как избежать распространения простуды

Простуда вызывается вирусами и легко передается другим людям. Вы заразны, пока не исчезнут все симптомы. Обычно это занимает 1-2 недели.

Простуду передают микробы при кашле и чихании, которые могут жить на руках и поверхностях в течение 24 часов.

Чтобы снизить риск распространения простуды:

часто мойте руки теплой водой с мылом
используйте салфетки для улавливания микробов при кашле или чихании
мусор использованные салфетки как можно быстрее

Как не простудиться

Больной может распространять простуду за несколько дней до появления симптомов и до исчезновения симптомов.

Лучшие способы избежать простуды:

мыть руки теплой водой с мылом
не делиться полотенцами или предметами домашнего обихода (например, чашками) с простуженным человеком
не прикасаться к глазам или носу в случае контакта с вирусом - таким образом он может заразить организм
оставаться в форме и быть здоровым

Вакцина против гриппа помогает предотвратить грипп, но не простуду.

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