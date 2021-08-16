Мощнейшие молитвы на чудесные исцеления и изгнание бесов чудотворцу Новгородскому Антонию Римлянину
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Мощнейшие молитвы на чудесные исцеления и изгнание бесов чудотворцу Новгородскому Антонию Римлянину

10:20:418/16/2021Фото: Татарстанская митрополия
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Чудеса стали массово стали происходить после смерти преподобного у его места захоронения. А когда из обрели, увидели, что они нетленны. После этого церковь его канонизировала.

Антоний Римлянин
Молитвы к нему способны исцелять

Память преподобного Антония Римлянина чтит православная церковь именно сегодня, 16 августа. как бы ни казалось, этот святой связан не с Италией, а с Новгородом. Достоверных сведений о нем не много, потому что он вел аскетичный, отшельнический образ жизни. Известно лишь, что жил он в 11-12 веках.

Известно, что у его мощей люди получали чудесные исцеления, которые происходили с такими тяжелыми заболеваниями, как одержимость бесами, тяжелые отравления, острая зубная боль, а кроме этого он считается покровителем путешественников и защищает вдали от дома от несчастий.


Молитва


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