Мощнейшие молитвы на чудесные исцеления и изгнание бесов чудотворцу Новгородскому Антонию Римлянину

Память преподобного Антония Римлянина чтит православная церковь именно сегодня, 16 августа. как бы ни казалось, этот святой связан не с Италией, а с Новгородом. Достоверных сведений о нем не много, потому что он вел аскетичный, отшельнический образ жизни. Известно лишь, что жил он в 11-12 веках.
Известно, что у его мощей люди получали чудесные исцеления, которые происходили с такими тяжелыми заболеваниями, как одержимость бесами, тяжелые отравления, острая зубная боль, а кроме этого он считается покровителем путешественников и защищает вдали от дома от несчастий.
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