16 августа – день памяти чудотворца Антония Римлянина: запреты церковного праздника

Сегодня, 16 августа, отмечается церковный день памяти преподобного Новгородского чудотворца Антония Римлянина. Его удивительная история жизни мало кому известна, однако чудеса, которые и по сей день случаются у его мощей, позволили церкви его канонизировать и причислить к лику святых.
Он родился и вырос Риме, где жил монахом почти до 40 лет. После того, как латиняне стали осуществлять ярые гонения на христиан, он удалился на пустынный берег моря, где на большом камне провел целый год в горячей молитве и строгом посте. Невероятный ураган налетел однажды на него и вместе с камнем унес в море, в итоге Антоний оказался в России - неподалеку от Новгорода, где и обрел свою вторую Родину. Он выстроил каменный собор в честь Пресвятой Богородицы и этот собор поныне стоит на том месте и является действующим.
Чудеса от святого стали происходить после его кончины - люди вдруг стали получать удивительные исцеления, после чего он был причислен к лику святых.
Церковных запретов на сегодня не было, однако в народе день обрел свои традиции и запреты, нарушать которые по многовековым народным приметам было нельзя. Так, сегодня женщинам строго настрого запрещалась любая уборка в доме. Дом следовало отождествлять с кошельком, а потому нельзя было его "вычищать", не протирали пыли, не мели и не мыли полы, запрещалось выносить мусор.
Но и лениться запрещалось. Необходимо было рано встать и переделать как можно больше дел - в огороде или в лесу, собирая ягоды малины. В этот день малина была самая сладкая и целебная - ее собирали обязательно всей семьей. Благоприятно было собирать урожай и в огороде.
Еще запрещается сегодня нарушать правила Успенского поста, который всегда идет в этот день. По правилам сегодня, 16 августа 2021 года, положено проводить день по правилам сухоядения, то есть есть термически необработанную растительную пищу.
Нельзя было ругаться и ссориться - каждое выяснение отношений сегодня могло обернуться крупным скандалом. Не отказывали никому в помощи и не жадничали.