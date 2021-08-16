Мэра нашли мертвым. Подробности трагедии
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Мэра нашли мертвым. Подробности трагедии

10:35:598/16/2021Фото: pixabay
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Информацию о его смерти также подтвердили в полиции.

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Мэр умер

В селе Вольное в Днепропетровской области на Украине нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова, сообщил глава области Валентин Резниченко.

- Да, это правда… Пока непонятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей̆, — сообщил он.

Информацию о его смерти также подтвердили в полиции. Известно, что тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье.

Константин Павлов возглавлял Кривой Рог с декабря 2020 года, победив на выборах от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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