Мэра нашли мертвым. Подробности трагедии

В селе Вольное в Днепропетровской области на Украине нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова, сообщил глава области Валентин Резниченко.
- Да, это правда… Пока непонятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей̆, — сообщил он.
Информацию о его смерти также подтвердили в полиции. Известно, что тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье.
Константин Павлов возглавлял Кривой Рог с декабря 2020 года, победив на выборах от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".