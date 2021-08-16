Видео с места убийства школьницы под Нижним Новгородом попало в сеть

СК опубликовал видео с места убийства девочки в России. Как видно на кадрах, к месту убийства в сопровождении правоохранителей привезли подозреваемого.
Напомним, девушка ушла из дома в деревне Бараново Сосновского района 14 августа и пропала. Ее тело было обнаружено недалеко от деревни на следующий день.
По подозрению расправе над девушкой был задержан ее 22-летний знакомый. По версии следствия, в ночь на 15 августа девочка встретилась со своим знакомым около деревни. Они стали выяснять отношения. Молодой человек из ревности ударил ее ножом в область сердца. От полученного ранения школьница скончалась на месте.