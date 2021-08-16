По поручению Андрея Травникова будут ликвидированы все аварийные ситуации по водоснабжению в районах
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По поручению Андрея Травникова будут ликвидированы все аварийные ситуации по водоснабжению в районах

10:30:588/16/2021Фото: pixabay.com
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Возможность направить на решение проблем водоснабжения в районах Новосибирской области дополнительные финансовые средства появилась после получения регионом федеральной субсидии в миллиард рублей, предназначенной для решения первоочередных социальных задач.

Ситуация с водой станет лучше

Актуальные вопросы приведения в надлежащее состояние водопроводных сетей территорий Новосибирской области, водозаборных скважин, систем водоснабжения, водоводов рассмотрели участники заседания правительства региона, прошедшего под председательством губернатора Андрея Травникова 13 августа.

«Мое предложение – по итогам объезда ряда муниципалитетов – закрыть все аварийные ситуации, связанные с водоснабжением, профинансировать работы по замене вышедших из строя скважин и сетей там, где есть для этого готовность. Все работы должны быть завершены в этом году», – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Заместитель Председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко и министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов доложили участникам заседания о целесообразности предоставления средств министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в целях финансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий в сфере водоснабжения в Колыванском, Краснозерском, Новосибирском, Чановском, Черепановском районах. На эти цели направляется более 94 млн рублей.

Также была представлена информация о целесообразности выделении средств на строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в поселке Московка Ермолаевского сельсовета Убинского района, в селе Нижнечеремошное Краснозерского района, строительство водозаборной скважины в поселке Октябрьский Краснозерского района, в поселке Каревский Доволенского района.

В частности, принято решение направить на строительство водозаборной скважины в п. Октябрьский Краснозерского района более 7,7 млн рублей, строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в селе Нижнечеремошное Краснозерского района – более 11,6 млн рублей, строительство водозаборной скважины с установкой водоподготовки в поселке Московка Ермолаевского сельсовета Убинского района – около 9,3 млн рублей, строительство водозаборной скважины в поселке Каревский Доволенского района – около 5,9 млн рублей, проведение работ в Верх-Тулинском сельсовете Новосибирского района – более 11,3 млн рублей.

Напомним, в конце июля при поддержке Александра Жукова, депутата Госдумы от Новосибирской области, наш регион получил дополнительно из федерального бюджета миллиард рублей на решение первоочередных социальных задач. Губернатор Андрей Травников обсудил с депутатами Законодательного Собрания региона и Совета депутатов Новосибирска направления, на развитие которых будут направлены эти ресурсы. Средства федеральной субсидии внесены в резервный фонд правительства Новосибирской области и далее будут направляться на решение социально-значимых вопросов в соответствие с порядком предоставления средств из резервного фонда.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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