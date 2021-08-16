Алина Кабаева поставила Ляйсан Утяшеву «на колени», заявил Отар Кушанашвили

Российский журналист Отар Кушанашвили высказался о конфликте, который возник между двумя бывшими гимнастками - Алиной Кабаевой и Ляйсан Утяшевой. Свое мнение телеведущий высказал в шоу «Каково?!» на YouTube.
Конфликт между спортсменками возник после того, как Утяшева похвалила израильскую гимнастку за победу на Олимпиаде в Токио. За российскую гимнастку Дину Аверину, занявшую второе место, заступилась Кабаева, отметив, что Утяшева не имеет права комментировать результаты соревнований. В конфликт вмешался и Кушанашвили.
- Кабаева сказала Утяшевой: „Ты кто такая? Ты завоевывала когда-нибудь медаль для нашей страны?“ Ляйсан была поставлена на колени. Я понимаю, что этим дело не ограничится, - предположил журналист.
Ранее россияне возмутились судейством на Олимпиаде в Токио. По мнению общественности, израильтянка Лиша Ашрам незаслуженно получила первое место, так как допустила грубую ошибку — уронила ленту. В результате российская гимнастка Дина Аверина осталась с серебром, а сборная России, впервые с 1996 года, осталась без золотых олимпийских медалей в женской художественной гимнастике.