Услуги суррогатного материнства могут разрешить оказывать в госклиниках

В Госдуме предложили перенести медпомощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в организации, которые входят в государственную или муниципальную системы здравоохранения. С такой инициативой выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, пишут «Известия».
Издание сообщает, что соответствующий законопроект уже направили в правительство. В кабмине подтвердили, что документ в настоящее время находится в проработке.
Согласно проекту закона, доступ к ВРТ будет предоставляться состоящим в браке парам и одиноким женщинам. Однако для этого необходимо иметь российское гражданство.
В пояснительной записке говорится, что Россия входит в число стран с самым либеральным и наименее проработанным законодательством в области суррогатного материнства. РФ стала одним из центров «репродуктивного туризма» из-за относительной дешевизны данной услуги и отсутствия законодательных ограничений. Так, в российском государстве сохраняются правовые риски, которые связаны с суррогатным материнством. В частности, речь идет про обычный гражданско-правовой договор, по которому оказываются услуги. Документ допускает закрепление любых обязанностей и прав сторон, но при этом не гарантирует их выполнения. К примеру, родителям необходимо согласие суррогатной мамы, чтобы забрать ребенка. И это может приводить к шантажу биологических родителей.
В пояснительной записке также указывается, что случаи использования ВРТ с участием суррогатных матерей не в целях лечения бесплодия, а для лиц, не обладающих правом на применение таких технологий (в основном, одиноких мужчин-иностранцев, некоторые из которых оказались ВИЧ-инфицированными), в последнее время участились. По данным Росздравнадзора по Москве и Московской области, было зафиксировано 48 случаев предоставления услуг ВРТ одиноким мужчинам-иностранцам, сказано в документе. За какой период — не уточняется.