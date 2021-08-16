Онлайн некролог: Кто умер с 05.07 по 12.08.2021 в Бердске
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Онлайн некролог: Кто умер с 05.07 по 12.08.2021 в Бердске

1:26:528/16/2021Фото: pixabay.com
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Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы.

Фото с www.freeimages.com
Фото с www.freeimages.com

Пушкарев А.А. 08.08.70 - 05.07.21
Нейфельдь Л.А. 14.11.55 - 03.08.21
Печенкина Л.Б. 05.08.51 - 03.08.21
Малышев А.А. 22.09.73 - 05.08.21
Кулаженко А.Е. 10.12.45 - 06.08.21
Косырев Е.В. 30.03.64 - 06.08.21
Колесникова А.И. 18.08.56 - 07.08.21
Агапов В.С. 01.01.39 - 06.08.21
Мощенко А.П. 21.06.52 - 06.08.21
Тарасова Л.В. 22.09.41 - 06.08.21
Черепанова А.Г. 13.05.34 - 07.08.21
Петров О.И. 01.01.59 - 08.08.21
Осьминин А.Ю. 05.01.77 - 08.08.21
Ельчин О.Ю. 03.02.62 - 08.08.21
Христенко Р.И. 17.03.37 - 09.08.21
Белетченко Э.С. 09.04.41 - 10.08.21
Падалка А.С. 22.01.39 - 10.08.21
Петухов Д.С. 06.08.82 - 10.08.21
Кузнецов Д.А. 18.10.71 - 11.08.21
Тихонова Т.И. 27.05.55 - 11.08.21
Власова Л.П. 25.04.56 - 12.08.21
Чушикина А.И. 17.10.26 - 12.08.21
Селиванова Т.М. 13.06.53 - 12.08.21
Петровский В.В. 17.07.50 - 12.08.21


Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше

Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.

Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.

Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.

И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.

Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.

Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.

Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.

Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.

Справки по телефону 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69

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