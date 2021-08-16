Толпа беженцев пробралась на взлетную полосу аэропорта Кабула. Смотрите видео
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Толпа беженцев пробралась на взлетную полосу аэропорта Кабула. Смотрите видео

1:08:218/16/2021Фото: скриншот видео
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Вылетающие из страны самолеты переполнены: ночью с 15 на 16 августа один из них не смог взлететь, потому что оказался перегружен.

Утро в аэропорту Кабула


Толпа беженцев заполонила взлетно-посадочную полосу аэропорта Кабула, столицы Афганистана. Самолеты не могут взлететь из-за людей, которые пытаются сбежать из страны, американские военные стреляли в воздух, пытаясь их остановить. Об этом пишет Agence France Press.

- Мне очень страшно. Они много стреляли в воздух, — рассказал агентству очевидец.

Сообщается, что на полосу вышли сотни людей. Вылетающие из страны самолеты переполнены: ночью с 15 на 16 августа один из них не смог взлететь, потому что оказался перегружен. В разговоре с агентством Reuters представители американских сил, контролирующих аэропорт, подчеркнули, что стреляли только для того, чтобы не допустить беспорядков.

Люди пытаются покинуть страну любой ценой: они берут штурмом "рукав" телескопического трапа, чтобы попасть в самолёт. Другого пути уехать из Афганистана нет.



Видео от dailymail.co.uk:


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