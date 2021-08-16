Толпа беженцев пробралась на взлетную полосу аэропорта Кабула. Смотрите видео

Толпа беженцев заполонила взлетно-посадочную полосу аэропорта Кабула, столицы Афганистана. Самолеты не могут взлететь из-за людей, которые пытаются сбежать из страны, американские военные стреляли в воздух, пытаясь их остановить. Об этом пишет Agence France Press.
- Мне очень страшно. Они много стреляли в воздух, — рассказал агентству очевидец.
Сообщается, что на полосу вышли сотни людей. Вылетающие из страны самолеты переполнены: ночью с 15 на 16 августа один из них не смог взлететь, потому что оказался перегружен. В разговоре с агентством Reuters представители американских сил, контролирующих аэропорт, подчеркнули, что стреляли только для того, чтобы не допустить беспорядков.
Люди пытаются покинуть страну любой ценой: они берут штурмом "рукав" телескопического трапа, чтобы попасть в самолёт. Другого пути уехать из Афганистана нет.
Видео от dailymail.co.uk: