Из-за поста в Facebook директора колледжа вызвали в СК Новосибирска

Директор колледжа Сергей Чернышов опубликовал в своем аккаунте в Фейсбук пост, из-за которого его вызвали в СК. Об этом он сообщил в своем профиле 16 августа. А к следователям он пойдет уже завтра, 17 августа, вместе с адвокатом.
- До прошлой недели я совершенно искренне думал, что если ты не занимаешься политикой и не трогаешь нашу одну из последних скреп — Великую Отечественную войну, то, в общем, ты никому и не интересен. Но нет, налицо — охранительное стремление к всеядности и всеохватности, что осознавать довольно прискорбно, — написал в Facebook Сергей Чернышов.
Он отметил, что в правоохранительные органы его пригласили без повестки звонком по телефону. По словам Чернышова, на него кто-то пожаловался. Сам он находится в растерянности, так как не думал, что за такое могут вызвать в СК.
Отметим, что скандальный пост появился у него на странице 11 июня. В нем он размышлял о переименовании площади Свердлова в площадь Александра Невского в Новосибирске, высказывая свою позицию против.
- Довольно грустно наблюдать, как в городе, где рождаются крутые ИТ-компании, работают какие-то университеты и даже есть штатные ученые, люди на серьезных щщах обсуждают, не переименовать ли площадь Свердлова в площадь Александра Невского, — писал он в посте.
Напомним, что предложение о переименовании площади Свердлова озвучил депутат Заксобрания региона Андрей Панфёров. Его поддержали представители церкви и казачества. А вот власти наоборот, были против.