21-летняя девушка умерла от коронавируса в Новосибирской области

Сегодня, 16 августа, оперативный штаб Новосибирской области по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил новые данные по заболевшим. Так, за минувшие сутки в регионе выявили 183 новых заболевших. Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 42, 79 лет и двое мужчин в возрасте 67 лет и женщины в возрасте 21, 66, 67, 69, 71 и 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 501 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 841 пациент, в том числе 60 детей. В отделениях реанимации находятся 197 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.
Напомним, в России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».