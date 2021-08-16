21-летняя девушка умерла от коронавируса в Новосибирской области
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21-летняя девушка умерла от коронавируса в Новосибирской области

1:18:158/16/2021Фото: pixabay
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В регионе выявили еще 183 новых заболевших.

Ковид унес жизнь совсем молодой девушки

Сегодня, 16 августа, оперативный штаб Новосибирской области по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил новые данные по заболевшим. Так, за минувшие сутки в регионе выявили 183 новых заболевших. Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 42, 79 лет и двое мужчин в возрасте 67 лет и женщины в возрасте 21, 66, 67, 69, 71 и 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 501 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 841 пациент, в том числе 60 детей. В отделениях реанимации находятся 197 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.

Напомним, в России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

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