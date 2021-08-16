7-летний ребенок и водитель Great Wall погибли в лобовом столкновении с грузовиком на трассе под Новосибирском
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7-летний ребенок и водитель Great Wall погибли в лобовом столкновении с грузовиком на трассе под Новосибирском

2:18:368/16/2021Фото: ГИБДД по НСО
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Еще четыре человека пострадали в аварии.

Столкновение произошло в первом часу ночи

Сегодня ночью, 16 августа, страшное ДТП с погибшими произошло в Новосибирской области. Как стало известно, все случилось в начале первого ночи на 90 км автодороги Р-256 в Черепановском районе. Там столкнулись сразу три автомобиля. Водитель автомобиля GREAT WALL по невыясненной пока причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком HINO RANGER. Затем китайский внедорожник отбросило на автомобиль Mercedes-Benz.

- В результате ДТП на месте скончались водитель GREAT WALL – мужчина 1991 года рождения и ребёнок-пассажир этого же автомобиля, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ДТП также пострадали две женщины (1975 и 1983 г. р.), а также 17-летняя девушка и 17-летний парень – все пассажиры GREAT WALL.

Сейчас стражи порядка разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.

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