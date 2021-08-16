Причиной взрыва в автобусе мог стать газовый баллон пассажирки в Воронеже

Причиной взрыва в автобусе мог стать газовый баллон одной из пассажирок, который она перевозила с собой. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила «Лента» в пятницу, 13 августа.
По информации издания, речь идет о баллоне для газовой горелки модели Primus. При этом версия о теракте не нашла своего подтверждения. Дело в том, что на месте ЧП не нашлись характерные поражающие предметы и отсутствовали проникающие отверстия в автобусе.
Напомним, взрыв в автобусе произошел в четверг, 12 августа. Пострадали 18 человек. Двое из них скончались.