Как сажать, собирать и хранить салат - важные советы

Листовой салат идеально подходит для освежения салатов, но разве вам не приходилось покупать салат в магазине? Потратив немного времени и усилий, вы сможете выращивать собственный салат в домашних условиях .
Салат отлично подходит для начинающих садоводов, потому что он растет в течение многих недель весной и осенью, когда погода мягкая. Вы можете заправлять листовой салат между более высокими овощами и под ними, и он хорошо растет даже в огороде, пишет food.news.
Советы по посадке салата
Салат быстрее всего растет на ярком солнце, но это один из немногих овощей, которые могут переносить тень. Весенний урожай обычно продержится дольше, если он будет защищен от полуденного солнца по мере того, как становится теплее.
Если вы живете в городе, вы все равно можете выращивать много салата в контейнере.
При выращивании овощей для салатов весной смешивайте салат с другими более высокими растениями, такими как помидоры .
Требования к почве
Салату нужна плодородная, хорошо дренированная, влажная почва с большим количеством богатых органических веществ и pH от 6,0 до 7,0. Если вы не уверены в pH почвы, проверьте почву в саду с помощью приобретенного набора.
Другой вариант - пройти тест почвы в вашем региональном офисе Cooperative Extension. Внесите удобрения и внесите известь в соответствии с рекомендациями по тестированию.
Если вы не проведете тест почвы, она может не подходить для выращивания овощей. Возможно, вам придется добавить богатые азотом добавки, такие как кровяная мука, хлопковая мука или компостный навоз, в несколько сантиметров верхних слоев почвы.
Удобрение и почвенная смесь
Если вы выращиваете салат в горшках, вы можете создать для корней идеальную среду для выращивания, заполнив контейнеры почвенной смесью высшего качества. Листовому салату нужен азот, чтобы быстро вырасти нежные и новые листья, и удобрять его нужно в течение всего вегетационного периода.
Салат-латук
Вы можете расположить салат ближе друг к другу или дальше друг от друга, в зависимости от того, насколько крупными вы хотите, чтобы растения росли, поскольку растения салата адаптируются к их расстоянию. Для более крупных растений оставляйте пространство на максимальном расстоянии, как указано в инструкциях к пакету с семенами.
Нет определенных правил для междурядья, но некоторые сорта хорошо растут с интервалом от 6 до 18 дюймов в зависимости от типа, поэтому проверьте пакет с семенами.
Как правило, салат следует располагать достаточно далеко друг от друга, чтобы он мог вырасти до полного размера. Если вы хотите собирать листья непрерывно, прежде чем они достигнут своего полного размера, вы также можете сажать салат гораздо ближе друг к другу.
Не переживайте из-за расстояния, потому что растения приспосабливаются к своему расстоянию.
Посадка салата весной и осенью
Весной нужно начинать высадку салата как минимум за месяц до последних заморозков.
Салат лучше всего растет при температуре от 45 до 80 F. Помните, что жаркая погода делает салат горьким, а сильные холода замораживают его. Такие укоренившиеся сорта Bibb, как Buttercrunch, в определенной степени переносят мороз.
Посадку салата осенью начинайте как минимум за четыре-восемь недель до первых заморозков. Если вы используете холодную решетку или укрытие для рядков, вы можете выращивать салат всю зиму.
Чтобы вырастить салат с нежными сочными листьями, регулярно поливайте в сухую погоду.
Используйте мульчу, чтобы почва оставалась прохладной и влажной. Мульча также поможет защитить ваши посевы от сорняков.
Защита урожая от вредителей
Салат легко выращивать, но вы должны проявлять бдительность, чтобы защитить его от обычных вредителей, таких как тля, гусеницы, слизни и улитки.
Тли
Тля - наиболее распространенный вредитель салата, поражающий нежные листья. Проверьте, нет ли тли, которая может спрятаться на нижней стороне и на кроне растений.
Тля вредна для листового салата по четырем причинам :
Тля всасывает воду и питательные вещества из тканей растений, из-за чего листья салата скручиваются, что может убить молодые растения.
Тля часто заражается паразитами, и мертвые тли не смывают листья.
Тля действует как вирусный переносчик, который может распространять такие болезни, как мозаика салата.
Тля откладывает на листьях значительное количество пади, которая может вызвать рост сажистой плесени.
Вы можете контролировать тлю естественным путем, вводя или поощряя естественных хищников, таких как божьи коровки или птицы. В качестве альтернативы вы можете использовать садовое мыло или масло нима, чтобы защитить свои растения от тли.
Гусеницы
Гусеницы - самая разрушительная группа насекомых-вредителей, поражающих салат. Сюда входят различные разновидности совки, петрушки для капусты, кукурузной совки и совки.
У каждого типа гусениц своя привычка к кормлению с разным жизненным циклом, питающимся на разных участках салата, но все они будут есть салат и уничтожать ваши посевы, оставляя дыры и дырявые искореженные листья.
Вот несколько способов убрать гусениц в домашний сад :
Снимите гусениц с растений и бросьте их в ведро с мыльной водой. Проверьте посевы на наличие яиц и прячущихся гусениц. Некоторые яйца гусениц можно удалить смывом воды, но для других могут потребоваться другие методы, такие как масло нима или домашний инсектицид.
Оставьте у основания растений картон или оловянную фольгу, чтобы отпугнуть гусениц.
Не допускайте попадания в почву вокруг растений мусора, в котором могут спрятаться яйца гусениц.
Слизни и улитки
Слизни и улитки нацелятся на нежный молодой зеленый салат. Они легко могут истребить рассаду.
Слизни и улитки днем будут прятаться среди сорняков, растительных остатков, камней или чего-либо, находящегося близко к земле. Вот почему вам нужно поддерживать чистоту вокруг ростков салата.
Избавьтесь от слизней и улиток, выращивая растения, которых они избегают, такие как бегонии, фуксии, герань, лаванда , настурция, розмарин и шалфей . Выращивайте эти растения рядом с рядами салата или среди них.
В качестве альтернативы вы можете использовать ловушки, органические приманки и барьеры для удаления улиток и слизней. Немного полейте это место, чтобы слизни и улитки вылезли наружу, затем используйте наживку днем или ранним вечером.
Если вы не против использовать свои руки, вы можете просто ощипать слизней и улиток примерно через два часа после наступления темноты с помощью фонарика.
Сбор и хранение салата
Есть два способа собрать листовой салат: с внешней стороны растения, оставив центральную почку для непрерывного роста большего количества листьев, или срезать все растение у основания.
Листовой салат готов к употреблению в размере, но молодые листья лучше всего подходят для нежных салатов. Перед сбором урожая салат ромэн образует средние ребра, а в полном размере он образует вертикальный листовой комок.
Между тем, такие виды Bibb, как Buttercrunch, образуют рыхлую голову, которую вы можете собрать в любое время. Для классической розетки Bibb подождите, пока салат не станет почти полного размера, примерно от шести до восьми дюймов в диаметре, затем срежьте его по линии почвы.
Вы можете сделать то же самое с типами айсбергов, но в теплом климате, где кочанный салат не дает твердой кочаны, вы можете собирать его, как листовой салат, и удалять листья, когда они становятся достаточно большими, чтобы их можно было есть.
Салат самый сладкий на вкус в прохладную погоду, что делает его идеальным осенним урожаем. По мере того, как становится теплее, растения переходят в семена, где они начинают вытягиваться и высылать семенной стебель или начинают скручиваться, делая листья горькими.
Как только листья салата начнут склеиваться, немедленно соберите салат и охладите его, чтобы избавиться от горечи.
Проверяйте качество почвы и регулярно проверяйте урожай на наличие сорняков и вредителей. Листовой салат легко выращивать, если вы знаете, как сажать, собирать и хранить его для приготовления вкусных салатов.