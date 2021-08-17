Можно ли работать в огороде и посещать кладбище 17 августа в день памяти заживо замурованных семи Ефесских отроков?

Семерых христианских мучеников из Ефеса сегодня, 17 августа, почитают в православной церкви. Они были заживо замурованы в пещере по приказу императора-язычника Декия, потому что открыто признались в исповедании христианства и отказали приносить жертвы языческим идолам. Все юноши были военными и дружили между собой с детства. Однако в пещере смерть их не настигла - Бог послал им чудесный сон, который продлился 200 лет. Когда пещеру открыли, обнаружили их живыми, но спящими. Повествование в документальных записях об этом чуде содержится не только у христиан, но и у мусульман.
Традиции и запреты в день семи Ефесских отроков 17 августа
По народным традициям сегодня отмечается праздник Авдотья Малиновка или Авдотья Огуречница. Сегодня строго запрещалось долго спать и ложиться на дневной сон. Однако работы в огородах не запрещались, а, наоборот, считались очень благоприятными.
Считалось, что мужчины день должны посвящать полевым работам, поскольку положено было сеять озимые сорта зерновых культур, а женщины обязательно сегодня собирали весь урожай огурцов со своих огородов. Дело в том, что считалось, что огурцы с завтрашнего дня становятся невкусными, есть их больше в свежем виде нельзя. Поэтому, собирая сегодняшний урожай, часть оставляли на еду в свежем виде, а другую часть обязательно консервировали. Когда с огурцами было покончено, женщины приступали к сбору и заготовке на зиму поздней малины.
По лунному календарю сегодня, 17 августа 2021 года растущая луна расположилась в созвездии Стрельца, который относится к малопродуктивным. Однако, сегодня действительно очень удачный день для сбора урожая, особенно картофеля, лука и других корнеплодов. Сегодня разрешается работать с химией для обработки растений от болезней и вредителей культур. Консервация урожая сегодня также относится к благоприятным видам работ.
Запрета на посещение кладбища в этот церковный праздник нет, а потому можно устраивать поминки или посещать места захоронения.