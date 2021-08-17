Илья Авербух заплатил за роды жены Елизаветы Арзамасовой 1,3 млн рублей

14 августа Илья Авербух и Елизавета Арзамасова стали родителями. Они разместили в своих блогах одинаковое фото, где они с ребенком в родильной палате. Пол ребенка также неизвестен, но родители подписали, что они очень счастливы.
Отметим, что Арзамасова не рассказал, присутствовал ли супруг при родах. Но за три дня до появления ребенка на свет она размышляла на тему совместных родов и рассказала, что не хотела бы, чтобы муж видел весь этот процесс, так как он очень интимный.
Также стало известно, что Авербух выбрал для жены один из самых дорогих перинатальных центров Москвы. Общая стоимость услуг, вместе с уходом на новорожденным и матерью составила 1,3 миллиона рублей. Отметим, что по данным «7 дней» спортсмен получает около 2,3 миллионов долларов в год.