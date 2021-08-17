Два сибиряка до смерти забили двоих мужчин из-за ревности в Новосибирске
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Два сибиряка до смерти забили двоих мужчин из-за ревности в Новосибирске

11:51:238/17/2021Фото: СК РФ
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Один из пострадавших умер на месте, второй скончался в больнице.

Все произошло в одной из квартир Ленинского района

Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении двух 37-летних мужчин по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Как выяснили следователи, 14 августа в одной из квартир Ленинского района четверо мужчин и женщина пили спиртное. Через некоторое время в окно квартиры влезли двое подозреваемых, один из которых низ-за ревности, а другой совместно с другом начали избивать подручными средствами мужчин, находившихся в компании их знакомой. От полученных травм один 48-летний потерпевший скончался на месте происшествия, а второй 48-летний – 16 августа в больнице.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области. Полицейские нашли их в одном из ближайших дворов. Они полностью признали свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.

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