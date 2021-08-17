Бомж специально кашляет прохожим в лицо возле парка

Жители Читы стали жаловаться на мужчину, который специально кашляет в лица прохожих возле входа в парк Дома Офицеров. Очевидцы сообщают, что он плохо выглядит, у него грязная одежда и он постоянно пьян.
Директор парка Сергей Жеребцов заявил, что эту ситуацию должен решать город, поскольку мужчина — не проблема парка.
-Это не наша проблема, а проблема городских властей. Этот мужчина ходил не на территории парка, а рядом с ним, значит — это территория города. Вот пусть городская власть себя как-то проявит, - заявил он.
Также директор добавил, что «постоянных бомжей в парке нет, весь они все гибнут в зимний период».