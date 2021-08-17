Бомж специально кашляет прохожим в лицо возле парка
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Бомж специально кашляет прохожим в лицо возле парка

12:04:258/17/2021Фото: pixabay
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Директор парка заявил, что "постоянных бомжей у них нет, так как они все умирают зимой".

Бомж кашляет в лица прохожих

Жители Читы стали жаловаться на мужчину, который специально кашляет в лица прохожих возле входа в парк Дома Офицеров. Очевидцы сообщают, что он плохо выглядит, у него грязная одежда и он постоянно пьян.

Директор парка Сергей Жеребцов заявил, что эту ситуацию должен решать город, поскольку мужчина — не проблема парка.

-Это не наша проблема, а проблема городских властей. Этот мужчина ходил не на территории парка, а рядом с ним, значит — это территория города. Вот пусть городская власть себя как-то проявит, - заявил он.

Также директор добавил, что «постоянных бомжей в парке нет, весь они все гибнут в зимний период».

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