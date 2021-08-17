Важнейший запрет сегодня в день памяти семи замурованных в пещере Ефесских отроков на 17 августа
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Важнейший запрет сегодня в день памяти семи замурованных в пещере Ефесских отроков на 17 августа

12:40:398/17/2021Фото: alchevskpravoslavniy.ru
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Спустя 200 лет участок земли, на котором располагалась эта пещера, был выкуплен одним из христиан. Когда эту пещеру вскрыли, то в ней обнаружили живых, но спящих крепким сном семерых юношей.

икона
Отроки были спасены от смерти самим Господом

В этот день, 17 августа ежегодно, а также 4 ноября, православная церковь отмечает день памяти семи христианских мучеников, Ефесских отроков, которые были заживо замурованы в пещере императором-язычником, перед которым они отказались приносить жертву языческим богам и открыто признались в исповедании христианства. Записи о случившемся имеются не только у христиан, но даже и у мусульман. Почитают мучеников как православные, так и католики.

История

Случились эти события в третьем веке, когда в Ефес приехал император Декия, бывший язычником. Он приказал всем мужчинам принести жертву языческим идолам. Но семеро молодых воинов открыто сказали ему о том, что они являются христианами и отказываются выполнять его приказ. За это они сразу были лишены воинского звания, а спустя еще некоторое время император повелел замуровать их живыми в пещере, где они укрывались. Однако мученическая смерть отроков не настигла, поскольку Господь послал им чудесный сон.

Спустя 200 лет участок земли, на котором располагалась эта пещера, был выкуплен одним из христиан. Когда эту пещеру вскрыли, то в ней обнаружили живых, но спящих крепким сном семерых юношей. К тому времени в Ефесе уже установилось христианство и правящий тогда император-христианин, узнав от самих юношей о том, что с ними случилось, понял, что Господь таким образом явил всем чудо воскресения. Юноши вскоре снова уснули, а император хотел поместить их тела в драгоценные раки, однако во сне они явились к нему и попросили оставить их тела в этой пещере.

Позже церковь их канонизировала и причислила к лику святых мучеников, а люди по молитвам к ним стали получать исцеление от душевных расстройств, нервных заболеваний, нарушений сна и бессонницы. Особенно часто молитвами к  Ефесским отрокам пользуются матери, просящие для своих младенцев спокойного и крепкого сна.

Традиции и запреты 17 августа

Традиционно сегодня мужчины занимались уборкой сена в сараи или на сеновал, а также продолжали полевые работы, засевая поля озимыми сортами зерновых культур.

Женщины в этот день интенсивно работали в огороде, убирая урожай огурцов и ботву после них - считалось, что сегодня последний день, когда можно собирать огурцы. Со следующего дня считалось, что огурцы становятся невкусными. Собранный сегодня урожай обязательно заготавливали на зиму.

Также благоприятно в этот день было убирать лук, чеснок и картофель, а также готовить их к зимнему хранению.

Строго запрещалось в этот день долго спать утром, также ложится спать в течение дня. Люди воспринимали день, как возможно опасный и полный неожиданностей.

Не разрешалось сегодня заниматься денежными делами, отдавая деньги из дома по любому поводу, хоть одалживать их кому-то, хоть самому возвращать долги.

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