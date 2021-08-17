Генпрокуратура Узбекистана извинилась за сообщение о принудительно посаженных самолетах Афганистана
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Генпрокуратура Узбекистана извинилась за сообщение о принудительно посаженных самолетах Афганистана

12:46:588/17/2021Фото: pixabay
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Ранее сообщалось, что ВВС Узбекистана за минувшие двое суток принудительно посадили 46 воздушных судов в Термезе.

В Узбекистане не сажали принудительно афганские самолеты

Генпрокуратура Узбекистана отозвала сообщение, которое опубликовала ранее о принудительно посаженных афганских самолетах и вертолетах в Термезе. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном аккаунте в Твиттер.

- Прежнее заявление генпрокуратуры в Twitter не было основано на достаточно проверенной информации, - говорится в сообщении, а также приносятся официальные извинения.

Напомним, что ранее стало известно, что ВВС Узбекистана за минувшие двое суток принудительно посадили 46 воздушных судов в Термезе, которые пытались незаконно пересечь воздушное пространство республики . 

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