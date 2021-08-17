Байден выделит 500 миллионов на помощь беженцам из Афганистана

Президент Америки Джо Байден подписал распоряжение о выделении 500 миллионов долларов на помощь беженцам из Афганистана. Об этом сообщается в уведомлении, направленном в понедельник американским лидером госсекретарю США Энтони Блинкену.
Как отмечается в документе, текст которого обнародовала пресс-служба Белого дома, речь идет о расходах по линии государственного фонда оказания экстренной помощи беженцам и вынужденным переселенцам.
В меморандуме поясняется, что данные средства будут предоставлены в связи с "ситуацией в Афганистане", в том числе для удовлетворения потребностей, вызванных обращением граждан этой страны за специальными иммиграционными визами США.