Байден выделит 500 миллионов на помощь беженцам из Афганистана
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Байден выделит 500 миллионов на помощь беженцам из Афганистана

12:56:078/17/2021Фото: pixabay
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Соответствующий документ уже подписан.

Байден выделит деньги беженцам

Президент Америки Джо Байден подписал распоряжение о выделении 500 миллионов долларов на помощь беженцам из Афганистана. Об этом сообщается в уведомлении, направленном в понедельник американским лидером госсекретарю США Энтони Блинкену.

Как отмечается в документе, текст которого обнародовала пресс-служба Белого дома, речь идет о расходах по линии государственного фонда оказания экстренной помощи беженцам и вынужденным переселенцам.

В меморандуме поясняется, что данные средства будут предоставлены в связи с "ситуацией в Афганистане", в том числе для удовлетворения потребностей, вызванных обращением граждан этой страны за специальными иммиграционными визами США.

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помощьбеженцы500 миллионов долларов
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