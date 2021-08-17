Водолазы поднимают тела погибших при крушении вертолета МИ-8 на Камчатке
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Водолазы поднимают тела погибших при крушении вертолета МИ-8 на Камчатке

3:29:228/17/2021Фото: МЧС России
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Из воды уже достали пять человек.

Водолазы поднимают погибших со дна озера

В пресс-службе МЧС сообщают о том, что водолазы продолжают подъем тел погибших после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке.

- Водолазы МЧС России приступили к подъему ранее обнаруженных тел из фюзеляжа разбившегося вертолета на Курильском озере в Камчатском крае. Накануне из-за сильного волнения поисковая операция была приостановлена. С наступлением светлого времени суток и благоприятных погодных условий спасатели приступили к работе, - сказали в ведомстве.

Отметим, что водолазы уже подняли тела пятерых человек.

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