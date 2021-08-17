Водолазы поднимают тела погибших при крушении вертолета МИ-8 на Камчатке

В пресс-службе МЧС сообщают о том, что водолазы продолжают подъем тел погибших после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке.
- Водолазы МЧС России приступили к подъему ранее обнаруженных тел из фюзеляжа разбившегося вертолета на Курильском озере в Камчатском крае. Накануне из-за сильного волнения поисковая операция была приостановлена. С наступлением светлого времени суток и благоприятных погодных условий спасатели приступили к работе, - сказали в ведомстве.
Отметим, что водолазы уже подняли тела пятерых человек.