Пятимесячный малыш упал головой в ведро с водой. Папа 14 лет и мама 17 лет сбежали из дома после трагедии
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Пятимесячный малыш упал головой в ведро с водой. Папа 14 лет и мама 17 лет сбежали из дома после трагедии

4:29:548/17/2021,Валерия НипомнящаяФото: Управление СКР по Воронежской области
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Дело возбудили в отношении несовершеннолетних родителей и чиновников, которые не обеспечили контроль над неблагополучной семьей.

В убийстве подозреваются 17-летняя девушка и её 14-летний сожитель

В Воронежской области после смерти пятимесячного ребенка в семье подростков возбудили второе уголовное дело.

Напомним, трагедия произошла 12 августа на ул. Гвардейской пос. Вишневый Богучарского района. Тело младенца с телесными повреждениями было обнаружено в одном из жилых домов. По данным судмедэкспертизы, смерть малыша носит криминальный характер. По подозрению в преступлении задержали 17-летнюю мать погибшего ребенка, а также ее 14-летнего сожителя, ранее обучавшихся в интернате. Было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

По словам несовершеннолетних родителей, они не уследили за ребенком, а потом обнаружили малыша мертвым, лежащим головой в ведре рядом с кроваткой. Супруги попытались спасти малыша, но не смогли. О происшествии 17-летняя мать сообщила своей бабушке, после чего со своим возлюбленным сбежала.

Уже на следующий день судмедэксперты установили, что смерть ребёнка наступила в результате сдавливания шеи (асфиксии). Подростки были объявлены в розыск и задержаны в селе Верхний Мамон Воронежской области, куда они отправились просить помощи у знакомых.

В результате выяснилось, что убийства не было. Следствие установило, что ребёнок сам выпал из кроватки, в которой не было двух вертикальных прутов, и упал шеей на ведро с водой, стоящее под кроваткой. Ему передавило шею, и он захлебнулся. Сейчас несовершеннолетние находятся под подпиской о невыезде, назначены дополнительные экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.

Второе уголовное дело возбуждено по факту халатности чиновников в Богучарском районе. Подозреваемые подростки являлись воспитанниками специализированного интернатного учреждения и страдали психическим заболеванием. По версии следствия, сотрудники районных органов не вели надлежащий контроль - семья не была вовремя выявлена и поставлена на учет, не рассматривался вопрос об изъятии ребенка, который находился в опасных для жизни условиях.

Сейчас прокуратура проводит проверку. В результате неё выявлены серьезные нарушения в работе муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, в районной больнице, в отделе полиции по Богучарскому району, в интернате, где учились подростки.

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