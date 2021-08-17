Как готовится верующему к двунадесятому Великому празднику Преображения Господня: перечень дел и молитв на 18 августа

Праздник православной церкви Преображение Господне относится к одним из 12 самых ключевых и главных событий в календаре, называемым двунадесятым. У некоторых праздников имеются дни предпразднства. Они предоставлены верующим для того, чтобы человек мог заранее настроиться на празднование и приготовиться к событию.
Так, уже вечером 18 августа в храмах начнется Всенощное бдение, а до его начала верующие готовятся дома. В сам праздник запрещено работать - поэтому люди заканчивают сегодня свои дела, связанные с подготовкой к празднику, а также те, которыми завтра не будет возможности заниматься.
Так, сегодня убираются в доме, вымывают полы, стирают белье, готовят блюда на завтрашний праздничный стол. Праздник всегда отмечается в Успенский пост, но в честь него разрешено готовить блюда из рыбы. Также женщины пекут и готовят угощения с яблоками - постные пироги, коврижки, запекали яблоки.
День посвящали сбору урожаев. в том числе и собирали яблоки - ведь завтра их нести в службу для освящения.
В этот день читают Евангелия, молитвы, вспоминают события Преображения. Сегодня можно читать тропарь и кондак предпразднству Преображения Господня.