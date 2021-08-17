Голубая Луна в августе 2021 года: Дата события и лунный календарь сильного дня
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Голубая Луна в августе 2021 года: Дата события и лунный календарь сильного дня

9:20:408/17/2021Фото: pxhere
0

В этот день будет очень благоприятным общение, особенно с родными людьми. Могут открыться новые перспективы и горизонты - заранее определитесь с целями.

полнолуние
Последнее полнолуние лета состоится в Водолее

Приближается последнее полнолуние летнего сезона в 2021 году. Оно состоится 22 августа и второй раз за это лето случится в созвездии Водолея. Пик полнолуния состоится в 15:02 по московскому времени.

Созвездие Водолея будет тянуть всех людей к познанию чего-то новому ко всему необычному. В этот день можно не бояться идти на риск, поскольку скорее всего, вам обязательно повезёт. Благоприятно в этот день приниматься за открытие какого либо бизнеса либо начинать ремонт жилья.

Очень благоприятным день обещает быть на рабочем месте. Можно проводить переговоры и договариваться о заключении сделок, однако на глаза руководству лучше не появляться, тем более с какими-то просьбами и требованиями. Сегодня хорошо проводить финансовые сделки, Посещение государственных органов сегодня неблагоприятно.

Сегодня следует обратить внимание на состояние здоровья, особенности на вашей лодыжки и голени. В этот день лучше не поддаваться желанию что-то съесть между основными приемами пищи, поскольку эндокринная система может дать сбой. Лучше вообще сегодня устроить разгрузочный день своему организму.

Знакомства сегодня обещают быть перспективными и интересными. Одинокие люди могут встретить любовь всей своей жизни, если в отношениях, можно испытать новый подъём чувств. Если ваши отношения оставляют желать лучшего, не пытайтесь сегодня начинать выяснять отношения, поскольку это еще больше усугубит вашу ситуацию.

Этот день не подходит для того, чтобы подстригать волосы, однако благоприятно сегодня за ними ухаживать, делать питательные маски. Для маникюра и наращивания ногтей запретов нет.

Нельзя сегодня проводить плановые хирургические операции, если их можно отложить. Откажитесь от посещения косметолога. Можно заниматься очищением кожи, посещать баню или сауну, плавать в бассейне.

Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Крымские татары срочно обратились к Турции с призывом по Крыму
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
В ГД сказали, кто в МВД прикрывал главу ГИБДД Ставрополья
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
полнолуниеголубая лунаособенности днялунный день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как проведете эти лунные сутки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Голубая Луна в августе 2021 года: Дата события и лунный календарь сильного дня
9:20:40 8/17/2021
Голубая Луна в августе 2021 года: Дата события и лунный календарь сильного дня
Старушка лишилась ноги после наезда МАЗа на "зебре" в Новосибирской области
9:14:32 8/17/2021
Старушка лишилась ноги после наезда МАЗа на "зебре" в Новосибирской области
СМИ: На демонстрацию в Кабуле вышли женщины, жизнь в столице Афганистана налаживается
8:47:38 8/17/2021
СМИ: На демонстрацию в Кабуле вышли женщины, жизнь в столице Афганистана налаживается
Два альпиниста сорвались с ледника на высоте 4000 м вулкана на Камчатке
8:29:21 8/17/2021
Два альпиниста сорвались с ледника на высоте 4000 м вулкана на Камчатке
Как готовится верующему к двунадесятому Великому празднику Преображения Господня: перечень дел и молитв на 18 августа
8:20:57 8/17/2021
Как готовится верующему к двунадесятому Великому празднику Преображения Господня: перечень дел и молитв на 18 августа
Талибы объявили амнистию чиновникам и призвали их начать работать
7:57:38 8/17/2021
Талибы объявили амнистию чиновникам и призвали их начать работать
БердскТемпами капремонта ул. Черемушной обеспокоен мэр Бердска: Он сменил контролирующего
7:41:46 8/17/2021
Темпами капремонта ул. Черемушной обеспокоен мэр Бердска: Он сменил контролирующего
Можно ли работать в Предпразднство Преображения Господня 18 августа? Все запреты православного праздника
7:20:34 8/17/2021
Можно ли работать в Предпразднство Преображения Господня 18 августа? Все запреты православного праздника
Источник вони найдут после обращения к Путину власти Новосибирска
7:20:10 8/17/2021
Источник вони найдут после обращения к Путину власти Новосибирска
Чудесные картинки на День Ашура-2021 и добрые слова каждому мусульманину 18 августа
6:57:04 8/17/2021
Чудесные картинки на День Ашура-2021 и добрые слова каждому мусульманину 18 августа