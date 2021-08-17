Голубая Луна в августе 2021 года: Дата события и лунный календарь сильного дня

Приближается последнее полнолуние летнего сезона в 2021 году. Оно состоится 22 августа и второй раз за это лето случится в созвездии Водолея. Пик полнолуния состоится в 15:02 по московскому времени.
Созвездие Водолея будет тянуть всех людей к познанию чего-то новому ко всему необычному. В этот день можно не бояться идти на риск, поскольку скорее всего, вам обязательно повезёт. Благоприятно в этот день приниматься за открытие какого либо бизнеса либо начинать ремонт жилья.
Очень благоприятным день обещает быть на рабочем месте. Можно проводить переговоры и договариваться о заключении сделок, однако на глаза руководству лучше не появляться, тем более с какими-то просьбами и требованиями. Сегодня хорошо проводить финансовые сделки, Посещение государственных органов сегодня неблагоприятно.
Сегодня следует обратить внимание на состояние здоровья, особенности на вашей лодыжки и голени. В этот день лучше не поддаваться желанию что-то съесть между основными приемами пищи, поскольку эндокринная система может дать сбой. Лучше вообще сегодня устроить разгрузочный день своему организму.
Знакомства сегодня обещают быть перспективными и интересными. Одинокие люди могут встретить любовь всей своей жизни, если в отношениях, можно испытать новый подъём чувств. Если ваши отношения оставляют желать лучшего, не пытайтесь сегодня начинать выяснять отношения, поскольку это еще больше усугубит вашу ситуацию.
Этот день не подходит для того, чтобы подстригать волосы, однако благоприятно сегодня за ними ухаживать, делать питательные маски. Для маникюра и наращивания ногтей запретов нет.
Нельзя сегодня проводить плановые хирургические операции, если их можно отложить. Откажитесь от посещения косметолога. Можно заниматься очищением кожи, посещать баню или сауну, плавать в бассейне.