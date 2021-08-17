Соленые огурцы на зиму из последнего урожая августа: как консервировать, чтобы не горчили
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Соленые огурцы на зиму из последнего урожая августа: как консервировать, чтобы не горчили

10:20:078/17/2021Фото: pxhere
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Издавна огурцы на зиму солили в дубовых бочках, что дарило им неповторимый аромат и вкус. Сегодня такой метод практически недоступен, однако есть рецепты, по которым можно сделать огурчики, очень похожее вкусом на те самые, бочковые.

консервация, огурцы, помидоры
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По этому рецепту огурцы засаливаются холодным способом, то есть без использования горячего рассола. Они в результате получаются хрустящими и твердыми. Засаливаем их в трёхлитровых банках. Ингредиенты сейчас указываем именно на одну трёхлитровую банку.

Итак, вам понадобится огурцы 1,3 килограмма, 3 зубчика чеснока, 6 листьев хрена, три зонтика укропа, 3 листа черной смородины , 5-6 листьев вишни, 100 г соли, холодной воды потребуется полтора литра.

Огурцы перед засолкой желательно хорошо промыть и замочить в холодной воде минимум на 3 часа. После этого ещё раз хорошо помойте огурцы. Обрезать хвостики у них не нужно. Зелень также перебираем, удаляя поврежденные части листьев, хорошо промойте их обычной водой. Чеснок нужно очистить от шелухи.

Банку для огурцов нужно очень хорошо промыть с применением пищевой соды. В нее сначала укладываются листья хрена, потом идёт зонтик укропа, после них кладем смородиновые листья, затем вишневые. Плотно укладываем огурцы, сначала вертикально, а выше горизонтально.

Воду для засола лучше использовать очень холодную. Если из крана идет вода не ледяная, желательно её ночью выдержать в холодильнике. В эту холодную воду засыпаем соль, перемешиваем до полного ее растворения. Банки с огурцами заливаем холодной солёной водой и отправляем сразу же на хранение в холодное место.

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