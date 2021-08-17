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Источник вони найдут после обращения к Путину власти Новосибирска

7:20:108/17/2021Фото: vk.com
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Мэрия Новосибирска заявила об «эмоциональной окраске» вони в городе. Чтобы эффективно решить вопрос неприятного запаха, региональный минприроды заключило контракт с одним из институтов СО РАН.

Новосибирск периодически погружается в смог и вонь

Одна из жительниц Новосибирска пожаловалась на неприятный запах в городе Владимиру Путину во время прямой линии с президентом. В эфире вопрос не прозвучал - она задавала в специально созданном чате во «ВКонтакте». На днях она получила ответ в письменном виде. Женщине позвонили из министерства и попросили сказать адрес почты, куда отправят ответ.

В документе говорится, что власти Новосибирска установили несколько «локальных источников запаха»: запахи сетей канализации, запахи от деятельности ассенизаторских машин, запахи, образующиеся от производства и брожения комбикормов, запахи от горения полимеров, обжига металлолома «и прочие».

Кроме того, среди источников зловония называется мясокомбинат неподалеку от города, который стоит на учете как объект негативного воздействия на экологию и подлежит государственному надзору. Год назад на комбинате природоохранная прокуратура провела проверку, установив нарушения природоохранного законодательства при использовании удобрений на основе свиного навоза.

В целом в мэрии со ссылкой на Росприроднадзор отметили, что «запах не является одним из видов негативного воздействия на окружающую среду и несет эмоциональную окраску только для человека».

НГС получил ответ на свой запрос из министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Министр сообщил изданию, что ведомство ведет «госнадзор в области охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору». А чтобы эффективно решить вопрос неприятного запаха в Новосибирске, региональный минприроды заключило контракт с одним из институтов СО РАН - Научным институтом органической химии имени Н. Н. Ворожцова.

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