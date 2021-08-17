Источник вони найдут после обращения к Путину власти Новосибирска

Одна из жительниц Новосибирска пожаловалась на неприятный запах в городе Владимиру Путину во время прямой линии с президентом. В эфире вопрос не прозвучал - она задавала в специально созданном чате во «ВКонтакте». На днях она получила ответ в письменном виде. Женщине позвонили из министерства и попросили сказать адрес почты, куда отправят ответ.
В документе говорится, что власти Новосибирска установили несколько «локальных источников запаха»: запахи сетей канализации, запахи от деятельности ассенизаторских машин, запахи, образующиеся от производства и брожения комбикормов, запахи от горения полимеров, обжига металлолома «и прочие».
Кроме того, среди источников зловония называется мясокомбинат неподалеку от города, который стоит на учете как объект негативного воздействия на экологию и подлежит государственному надзору. Год назад на комбинате природоохранная прокуратура провела проверку, установив нарушения природоохранного законодательства при использовании удобрений на основе свиного навоза.
В целом в мэрии со ссылкой на Росприроднадзор отметили, что «запах не является одним из видов негативного воздействия на окружающую среду и несет эмоциональную окраску только для человека».
НГС получил ответ на свой запрос из министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
Министр сообщил изданию, что ведомство ведет «госнадзор в области охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору». А чтобы эффективно решить вопрос неприятного запаха в Новосибирске, региональный минприроды заключило контракт с одним из институтов СО РАН - Научным институтом органической химии имени Н. Н. Ворожцова.