СКР опубликовал видео с места крушения военного Ил-112В: Загорелся в воздухе, упал и взорвался
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СКР опубликовал видео с места крушения военного Ил-112В: Загорелся в воздухе, упал и взорвался

10:06:338/17/2021
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У самолета, который должны были демонстрировать на военно-техническом форуме «Армия-2021», загорелся двигатель при заходе на посадку, он рухнул в лесу. 

СК опубликовал видео с места крушения самолёта Ил-112В в Подмосковье


Следственный комитет России опубликовал на своём YouTube-канале видео с места крушения самолёта Ил-112В в Московской области.

По словам специалистов, cамолет загорелся в течение минуты, предположительно, из-за неполадок на борту.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", возле подмосковного аэродрома Кубинка 17 августа произошла авария во время тренировочного полета опытного военно-транспортного самолёта Ил-112В.

У самолета, который должны были демонстрировать на военно-техническом форуме «Армия-2021», загорелся двигатель при заходе на посадку, он упал в лесу.

На борту находились три члена экипажа. Командир экипажа — Герой России и заслуженный летчик-испытатель Николай Куимов. Он и еще двое членов экипажа погибли. 63-летний Куимов работал летчиком-испытателем в «Ильюшине» с 1994 года. Он освоил и протестировал более 35 типов самолетов, среди которых Ил-76МФ, Ил-86, Ил-96-300, Ил-38, Ил-76МД-90, Ил-96-400ТД, Ил-114-300. Пилот был участником авиасалонов и выставок в Париже, Берлине, Сингапуре. Куимов провел и первый тестовый полет разбившегося транспортника в 2019 году.

СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности по факту крушения Ил-112В.

В сети появилось видео авиакатастрофы. На кадрах, снятых очевидцем видно, как самолет с горящим правым двигателем летит на малой высоте над лесом, затем срывается в крен и падает.

Над деревьями спустя пару секунд поднимается пламя от взрыва и густой черный дым. Как сообщает «112», при падении самолет взорвался и полностью разрушился.

Среди версий крушения самолета рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотов. «Ростех» сейчас создает специальную комиссию для расследования обстоятельств происшествия, в нее войдут сотрудники авиастроительных предприятий и научных институтов.

Ил-112В разработали в Воронеже - это новый транспортный самолет, первый, созданный с нуля со времен СССР. Над проектом начали работать в 2014 году, его создают на замену устаревшему Ан-26. Первый полет опытного образца самолета состоялся в 2019 году, второй — в марте этого года на Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО). Серийное производство самолетов планировали начать в 2023 году.



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