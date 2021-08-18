Необычные открытки на День географа 18 августа и слова восхищения людям мира

Учитель географии —
Как мастер путешествий.
На всей планете будто бы
С ним побывали вместе мы.
Спасибо за уроки,
Подаренные Вами!
Вам благодарность нашу
Не выразить словами.
Кто сказал, что нет путей,
Неизведанных морей?
Географии учитель —
Наш живой путеводитель.
Поздравляем, ждем открытий
И торжественных событий,
И за Ваш прекрасный труд
Вами остров назовут.
Дорогой географ наш
Вас поздравляем дружно,
Здоровья, счастья и любви,
Всего, что в жизни нужно.
Урок Ваш обожаем мы,
А, если не готовы
О странах мы расскажем
Из новостей всё в слово.
Источник: pozdravik.ru