Северное сияние освещает небо

На этом изображении, сделанном с борта Международной космической станции , показано северное сияние, движущееся через атмосферу Земли, когда станция находилась на орбите в 271 милях над южной частью Индийского океана между Азией и Антарктидой, сообщает nasa.gov.
Названное в честь римской богини зари, северное сияние представляет собой завораживающее проявление света в ночном небе. Северное сияние и аврора австралис - также называемые северным и южным сиянием - происходят на северном и южном полюсах.