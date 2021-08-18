Северное сияние освещает небо
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Северное сияние освещает небо

6:01:298/18/2021,Иветт СмитФото: НАСА
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Северное сияние представляет собой завораживающее проявление света в ночном небе.

Северное сияние

На этом изображении, сделанном с борта Международной космической станции , показано северное сияние, движущееся через атмосферу Земли, когда станция находилась на орбите в 271 милях над южной частью Индийского океана между Азией и Антарктидой, сообщает nasa.gov.

Названное в честь римской богини зари, северное сияние представляет собой завораживающее проявление света в ночном небе. Северное сияние и аврора австралис - также называемые северным и южным сиянием - происходят на северном и южном полюсах.

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