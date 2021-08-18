Какую погоду принесет в Бердск на Житника 18 августа юго-западный ветер

Метеорологическая обстановка 18 августа в Бердске.
Небольшая облачность, ночью преимущественно без осадков, днем без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11, +13°С, днем +24, +26°С.
19 августа - +20 +22, местами кратковременные дожди, грозы.
Народный праздник Евстигней Житник отмечается 18 августа 2021 года.
Традиции и обрядыНазвание «Житник» пошло от слова «жито», то есть колосок любого злака. В этот день люди старались разными обрядами задобрить землю, чтобы в жнивы не вселилась злая сила.
Еще устраивали сбор «житной матки»: девушки шли по сжатой полосе и выбирали оброненные стебли с наибольшим числом колосьев. Считалось, что кому посчастливится найти злак с двенадцатью колосками, та счастье домой унесет. Колоски хранились рядом с образами. Житной маткой очень дорожили, ведь, по поверью, она может помочь три раза, после чего сила из нее уходит.