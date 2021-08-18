Какую погоду принесет в Бердск на Житника 18 августа юго-западный ветер
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Какую погоду принесет в Бердск на Житника 18 августа юго-западный ветер

6:30:588/18/2021Фото: pixabay
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Небольшая облачность, ночью преимущественно без осадков, днем без осадков.

Ветер юго-западный  3-8 м/с
Ветер юго-западный  3-8 м/с

Метеорологическая обстановка 18 августа в Бердске.

Небольшая облачность, ночью преимущественно без осадков, днем без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-западный  3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11, +13°С, днем +24, +26°С.

19 августа - +20 +22, местами кратковременные дожди, грозы.

Народный праздник Евстигней Житник отмечается 18 августа 2021 года.

Традиции и обряды

Название «Житник» пошло от слова «жито», то есть колосок любого злака. В этот день люди старались разными обрядами задобрить землю, чтобы в жнивы не вселилась злая сила.

Еще устраивали сбор «житной матки»: девушки шли по сжатой полосе и выбирали оброненные стебли с наибольшим числом колосьев. Считалось, что кому посчастливится найти злак с двенадцатью колосками, та счастье домой унесет. Колоски хранились рядом с образами. Житной маткой очень дорожили, ведь, по поверью, она может помочь три раза, после чего сила из нее уходит.

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