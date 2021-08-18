Магнитная буря 18 августа 2021 года: какие геоудары ожидают метеопатов в течение суток
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Магнитная буря 18 августа 2021 года: какие геоудары ожидают метеопатов в течение суток

5:45:178/18/2021Фото: https://pixnio.com/
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Пока еще есть время наслаждаться относительно спокойными колебаниями солнца. Но небольшие магнитные колебания все-таки нас сегодня ожидают.

При чем основные удары придутся на ночь 18 августа
При чем основные удары придутся на ночь 18 августа

Что ждет метеозависимых людей сегодня, 18 августа? Напоминаем, что ФИАН не отменил пока мощную магнитную бурю на 24 августа 2021 года. Пока еще есть время наслаждаться относительно спокойными колебаниями солнца. Но небольшие магнитные колебания все-таки нас сегодня ожидают.
При чем основные удары придутся на ночь 18 августа. Так с 3 часов до 9 утра продлится много часовая магнитная буря. Это по Москве. В Новосибирске же это будет с 7 утра и до обеда. Поэтому многие утром ощутят симптомы метеозависимости в виде головной боли, перепадов артериального давления, тошноты и раздражительности.

Что рекомендуют делать метеопатам в такие дни геоударов?
- Постарайтесь спокойно реагировать на все внешние раздражители.
- Ложитесь вовремя спать.
-Следите за давлением.
-При головной боли – не терпит ее, примите таблетку.
-Пейте больше жидкости.
-Гуляйте.
- Избегайте конфликтных ситуаций.
-По возможности, не начинайте важных дел и переговоров.
Берегите себя!

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